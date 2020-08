Continentale Versicherungsverbund: Online Vertriebskongress startet am 15. September

Dortmund (ots) - Exklusiver Live-Stream für Vermittler: Prof. Dr. Bert Rürup eröffnet am Dienstag, 15. September, den Continentale Online Vertriebskongress. Der Präsident des Handelsblatt Research Institute diskutiert live unter anderem mit Continentale Kranken- und Leben-Vorstand Dr. Helmut Hofmeier und votum-Geschäftsführer Martin Klein aktuelle Fragen. Dabei stehen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die deutsche Wirtschaft, die Sozialversicherungssysteme und den Versicherungsvertrieb im Mittelpunkt.Die virtuelle Veranstaltung ist für alle interessierten Vermittler kostenlos. Erweitert wird der Vertriebskongress durch Online-Seminare zur Vertiefung der Themen, insbesondere jedoch unter dem Aspekt der vertrieblichen Chancen, die sich aus der neuen Realität ergeben. Diese Seminare finden im Laufe des Septembers und Oktobers statt.Antworten auf brennende Fragen"Durch Corona gibt es immer noch viele Unsicherheiten", so Dr. Helmut Hofmeier. Wie sind die mittel- und langfristigen Einflüsse auf die deutsche Volkswirtschaft? Welche Folgen hat die neue Situation für unsere Sozialsysteme, auf der Einnahmen- wie der Ausgabenseite? Und wie kann der Vertrieb mit dieser Lage umgehen? Dies seien nur einige Fragen, die die Branche derzeit beschäftigten. Dr. Hofmeier: "Ich bin mir sicher, dass wir als Continentale hier gemeinsam mit hochqualifizierten Experten Antworten auf diese brennenden Fragen geben".Vermittler fragen ExpertenDie Auftakt-Veranstaltung des Continentale Online Vertriebskongresses wird am 15. September ab 11.30 Uhr live im Internet übertragen. Sie dauert rund 90 Minuten. Vermittler können währenddessen online Fragen an die Experten stellen.In den folgenden Wochen finden sechs weitere vertriebsorientierte vertiefende Online-Seminare statt. Auch hier ist die Teilnahme für Vermittler kostenlos. Behandelt werden die Themen Kollektivkonzepte in der betrieblichen Altersversorgung und Krankenversicherung, der PKV-Markt sowie das biometrische Geschäft in der Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung. Zu den Referenten gehören hier unter anderem der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Jürgen Wasem und der Fachjournalist Dr. Marc Surminski.Alle Veranstaltungen moderiert Wibke Becker, Leiterin Vertriebsweg Makler der Continentale.Anmeldung und WeiterbildungszeitenInteressierte Vermittler können sich ab sofort anmelden unter makler.continentale.de/online-vertriebskongress-2020 (https://makler.continentale.de/online-vertriebskongress-2020). Die Teilnahme ist kostenlos. Im Rahmen der Brancheninitiative "gut beraten" werden für jedes Modul je 60 Weiterbildungsminuten gutgeschrieben.Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitDie Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Pressekontakt:Bernd GoletzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell