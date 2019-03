Continentale Versicherungsverbund: Neues Maklerportal bietet besseren Service

Finanztrends Video zu



Dortmund (ots) - Schneller, übersichtlicher, persönlicher: DerContinentale Versicherungsverbund hat sein Maklerportal neugestaltet. Das ehemalige contactm.de heißt jetzthttps://makler.continentale.de. Es erscheint im neuen, modernenDesign und bietet verbesserte Funktionen. Mit nur einer Anmeldunggelangen Makler in den Service-Bereich. Dort finden sie zum Beispielden neuen Online-Rechner, die Bestandsauskunft und den Materialshop."Das neue Maklerportal ist ein weiterer Schritt des Verbundes, denfreien Vermittler durch technische Verbesserungen in seinenArbeitsprozessen zu unterstützen", erläutert Falko Struve, VorstandVertriebspartnerbetreuung der Continentale. Das Portal und all seineFunktionen sind für die mobile Nutzung optimiert worden. DieProduktseiten sind neu strukturiert und bieten vieleFunktionalitäten, darunter einen schnellen Zugang zu Werbeunterlagen,zu Bedingungen, zum Materialshop und zum neuen Tarifrechner. Außerdemfindet der angemeldete Nutzer seine persönlichen Ansprechpartner ausdem Vertrieb, den Sparten und dem Kundendienst. Bei einer Anmeldungper easy Login sieht der Vermittler zudem alle Daten seines Kundenauf einen Blick in der Bestandsauskunft. Self-Service-Funktionenrunden den Auftritt ab.Makler, die bereits einen easy Login-Zugang haben, können sichsofort auf https://makler.continentale.de anmelden und die neuenService-Funktionen in vollem Umfang nutzen. Wer sich bisher über einPasswort angemeldet hat, muss sich einmalig neu registrieren.Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit:Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sieversteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit".Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen undin allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform derObergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die ContinentaleKrankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsvereinauf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen dieBedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein istdie Continentale geschützt gegen Übernahmen.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell