Continentale Versicherungsverbund: Begehrter Arbeitgeber mit ausgezeichneter Chancengleichheit (FOTO)

Dortmund (ots) -Der Continentale Versicherungsverbund ist ein fairer, auf Chancengleichheitausgerichteter Arbeitgeber. Dies bestätigt aktuell der unabhängige Verein TotalE-Quality: Zum zweiten Mal in Folge zeichnet er das Unternehmen mit seinemPrädikat für Chancengleichheit aus. Drei Jahre darf der Verbund das Siegelführen. Auch von der F.A.Z. bekam der Versicherer Lob. Sie prämiert dasUnternehmen als einen der begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands.Beruf und Familie unter einem HutDie Jury des Vereins Total E-Quality würdigte unter anderem die verbundweiteUnterstützung von Frauen in Führung. Diese fördert das Unternehmenzielorientiert. Seminare thematisieren zum Beispiel die Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf. Die Männer sind dabei natürlich nicht außen vor: Auch siehaben Zugang zu Angeboten mit gleichem Inhalt.Fairness mit TraditionSeit rund 30 Jahren entwickelt der Versicherer seine Maßnahmen für einen fairenUmgang mit den Mitarbeitern weiter. "Die Continentale hat schon früh nachChancengleichheit und einer ausgewogenen Work-Life-Balance gestrebt", betont Dr.Gerhard Schmitz, Vorstand Personal im Continentale Versicherungsverbund. Diegeschlechtsneutrale Bezahlung ist im Unternehmen schon lange selbstverständlich.Das gilt auch für flexible Arbeitszeit, Zeitkonten oder die Verlängerung derElternzeit. Führen in Teilzeit ist möglich. Ein Pluspunkt ist außerdem dasumfassende Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm.Einer der begehrtesten Arbeitgeber DeutschlandsDie Maßnahmen der Continentale wirken auch nach außen. In der öffentlichenWahrnehmung ist der Verbund einer der begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands. Dasbestätigten das F.A.Z.-Institut und das IMWF Institut für Management- undWirtschaftsforschung in einer aktuellen Studie. Darin untersuchten die Expertendie Attraktivität der 10.000 größten Unternehmen als Arbeitgeber. Wie schon 2018überzeugte die Continentale auch in diesem Jahr als einer der attraktivstenArbeitgeber.Über die Continentale Krankenversicherung a.G.:Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft desContinentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein aufGegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegenÜbernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz desUnternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,7Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privatenKrankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. Inder Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allenwesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell