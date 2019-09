Continentale-Studie 2019 zur Digitalisierung in der Medizin: Die Bevölkerung ist skeptisch (FOTO)

Dortmund (ots) -Digitalisierung in der Medizin eröffnet neue Wege und neueChancen. Die Bevölkerung bewertet diese differenziert. Während siesich die Nutzung einer elektronischen Patientenakte inzwischen zwarmehrheitlich vorstellen kann, ist sie bei anderen Innovationen eherskeptisch. Sei es die Video-Sprechstunde beim Arzt, dieDiagnose-Stellung durch Künstliche Intelligenz oder der Roboter alsErsatz für Pflegepersonal: Die Menschen sehen darin zwar Chancen,aber deutlich häufiger sehen sie Risiken. Das sind Ergebnisse deraktuellen Continentale-Studie 2019. Die repräsentative Befragungwurde in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Kantarerstellt.Bevölkerung vertraut in der Medizin grundsätzlich eher dem Arzt"Die Studie zeigt sehr deutlich: Die Bevölkerung vertraut in derMedizin grundsätzlich eher dem Menschen", betont Dr. ChristophHelmich, Vorstandsvorsitzender im Continentale Versicherungsverbund.So akzeptieren 95 Prozent eine Diagnose durch Künstliche Intelligenzentweder gar nicht oder nur, wenn auch der Arzt zusätzlich eineDiagnose stellt. Gründe dafür: Zwar sehen 55 Prozent die Chance einerschnelleren Diagnose-Stellung, aber häufiger noch sehen die BefragtenGefahren durch Datenmissbrauch (70 Prozent) und Fehldiagnosen (68Prozent).Auch im OP-Saal vertrauen 62 Prozent eher dem Arzt als einemRoboter. "Selbst in 20 Jahren sieht etwa jeder Dritte sowohlKünstliche Intelligenz als auch Roboter dem Menschen als unterlegenan. Dabei werden wir uns angesichts des rasenden Fortschritts nochwundern, was bis dahin alles möglich sein wird", erläutert Dr.Helmich.Pflege-Roboter: "Ein Trauerspiel für die Gesellschaft."Roboter in der häuslichen Pflege sehen die Befragten ebenfallskritisch. Rund drei Viertel bezeichnen sie als Trauerspiel für dieGesellschaft, weil der direkte Kontakt zwischen Menschen verlorenginge. 72 Prozent sehen zudem auch eine Gefahr durch fehlerhafteTechnik. Trotzdem: Immerhin 40 Prozent können sich aktuellvorstellen, sich bei Bedarf durch einen Roboter zu Hause unterstützenund versorgen zu lassen. Denn positiv sei zum Beispiel, dass Roboterdie Familie entlasten und die Selbstständigkeit des Betroffenenerhöhen (je 52 Prozent).Gesundheits-Apps werden überwiegend positiv wahrgenommenGesundheits-Apps können zum Beispiel chronisch Erkrankte an dieregelmäßige Einnahme von Medikamenten erinnern. Außerdem messen sieDaten wie Puls, Blutdruck oder Zuckerspiegel. Die Bevölkerung siehthierin in der Abwägung häufiger Vorteile als Nachteile: Die meistenglauben, dass die App den Alltag von chronisch Erkrankten verbessere,weil sie Aufgaben abnehme (62 Prozent). Außerdem erhöhe sie dasGefühl von Sicherheit (52 Prozent). Andere glauben hingegen, dass dieKrankheit durch die ständige Erinnerung der App letztlich mehr Raumeinnehme (31 Prozent) und die ständige Datenüberwachung zu Paranoiaführe (43 Prozent).Durch Fitnessarmbänder ändern Nutzer ihr Verhalten positivAuch unabhängig von konkreten Krankheiten nutzen aktuell 15Prozent der Bevölkerung Fitnessarmbänder, Smartwatches oder ähnlicheGeräte, um ihre Gesundheitsdaten im Blick zu behalten - doppelt soviel wie vor vier Jahren. Die Mehrheit der Nutzer hat als Folge ihrVerhalten positiv verändert, etwa in Form von mehr Bewegung. Dastrifft besonders auf Frauen zu.Übergreifend gilt aber: Männer sind bei denDigitalisierungs-Themen aufgeschlossener als Frauen. Auch das Alterspielt eine Rolle: Besonders affin gegenüber den neuen Techniken imMedizin-Bereich zeigen sich Menschen zwischen 30 und 39 Jahren."Wir werden sehen, wie die Bevölkerung neue Möglichkeiten wieRoboter oder Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen tatsächlichaufnehmen wird, wenn sie erst einmal flächendeckend zur Verfügungstehen", so Dr. Helmich.Hintergründe zur StudieFür die Continentale-Studie 2019 wurden bundesweit repräsentativ1.464 Personen ab 18 Jahren befragt. Die komplette Studie sowievorangegangene Studien stehen kostenlos unterwww.continentale.de/studien zur Verfügung. Sie erscheint seit demJahr 2000 jährlich.Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit:Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sieversteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit".Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen undin allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform derObergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die ContinentaleKrankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsvereinauf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen dieBedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein istdie Continentale geschützt gegen Übernahmen.