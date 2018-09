Continentale-Studie 2018: Neuer Rekord bei Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen (FOTO)

Dortmund (ots) -Allen politischen Debatten um das deutsche Gesundheitswesen zumTrotz: Die gesetzlich Krankenversicherten sind so zufrieden wie niezuvor. 78 Prozent sind mit den Leistungen zufrieden, 71 Prozent mitdem Preis. Dies sind die Ergebnisse der aktuellen Continentale-Studie2018, für die bundesweit repräsentativ 910 Personen befragt wurden,unter ihnen 830 gesetzlich Versicherte.Privatversicherte noch zufriedenerIm Vergleich zum Jahr 2017 stieg die Zufriedenheit der gesetzlichVersicherten mit den Leistungen des Gesundheitswesens um 2Prozentpunkte. Unter dem Aspekt "Preis" betrug der Anstieg 5Prozentpunkte. Noch zufriedener sind Privatversicherte. Von ihnenbeurteilen 89 Prozent die Leistungen und 75 Prozent den Preispositiv. Seit sieben Jahren werden die gesetzlich Versicherten stetigzufriedener. Zuletzt sank die Zufriedenheit insgesamt, also mitLeistung und Preis, im Jahr 2011.Skeptischer Blick in die ZukunftAktuell ist die Bevölkerung mit dem Gesundheitswesen also sozufrieden wie nie zuvor. Dennoch sieht sie der Zukunft unverändertskeptisch entgegen. Insgesamt 80 Prozent sagen, dass eine guteVersorgung über den Krankenkassen-Beitrag hinaus viel Geld kostetoder kosten wird. Die Lösung scheint für viele die private Vorsorgezu sein. 73 Prozent glauben, dass eine gute Versorgung in Zukunft nurso möglich sein wird.Studie kostenlos herunterladenDie komplette Studie "Absicherung von Risiken - Was Vermittlerglauben und was Kunden wirklich meinen" kann kostenlos unterwww.continentale.de/studien abgerufen werden. Die Continentale-Studieerscheint seit dem Jahr 2000 jährlich. Die Trendfrage zurZufriedenheit mit Preis und Leistung des Gesundheitswesens wirdunverändert seit dem Jahr 2001 gestellt.Über die Continentale Krankenversicherung a.G.:Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist dieMuttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie istein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsformist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihrenEntscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitzdes Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. dieVerträge von rund 1,4 Millionen versicherten Personen und erzieltBeitragseinnahmen von rund 1,7 Milliarden Euro. Damit gehört sie zuden zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. IhrKerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherungbietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichenLeistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell