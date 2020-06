Continentale Sachversicherung: UnfallGiro jetzt noch besser und leistungsstärker

Dortmund (ots) - Optimierte Unfallrenten, eine deutlich vereinfachte Gesundheitsprüfung, höhere beitragsfreie Leistungen: Die Continentale hat ihre Unfallversicherung UnfallGiro überarbeitet und ausgebaut. Neben der XL- und der XXL-Variante gibt es nun auch einen TOP-Schutz. Verbesserungen im Kindertarif und in den Unfallschutzbriefen gehören außerdem zu den wichtigsten Neuerungen.Schwerpunkt UnfallrentenDie Unfallrenten stehen im Mittelpunkt von UnfallGiro. "Die Rente ist für uns der wichtigste Bestandteil der Absicherung. Denn die Folgen eines Unfalls können uns ein Leben lang beeinträchtigen. Eine einmalige Kapitalleistung hilft zwar kurzfristig, bringt aber langfristig keine finanzielle Sicherheit", so Stefan Andersch, Vorstand Sachversicherung im Continentale Versicherungsverbund. Die lebenslange Unfallrente gibt es bereits ab 35 Prozent Invalidität. Inklusive sind Zahlungen von jetzt jeweils 18 Monatsrenten im Todesfall sowie für kosmetische Operationen.Vereinfachte GesundheitsprüfungGanz einfach hat die Continentale das Thema Gesundheitsprüfung gelöst. Es wird nach Diabetes und blutverdünnenden beziehungsweise gerinnungshemmenden Medikamenten gefragt. Egal wie die Antwort ausfällt - der Interessent wird stets versichert. Gegebenenfalls wird ein Ausschluss vereinbart.Großzügiger Schutz für KinderViele Highlights sind ab sofort bereits im XL-Tarif enthalten. Speziell im Kinder-Tarif gibt es besonders großzügigen Schutz, zum Beispiel bei Verletzungen durch Eigenbewegung oder, weil sich die Kleinen erschreckt haben. Auch für bei einem Unfall beschädigte Zahnspangen besteht nun Versicherungsschutz.Die XXL-Variante bietet noch umfangreichere Leistungen, zum Beispiel für Auslands-Assistance, Haushaltshilfegeld und psychologische Betreuung. Und bei einer ärztlich verordneten Kur trägt die Continentale auch einen Teil der Kosten für eine Begleitperson.TOP-SchutzMit dem neuen TOP-Schutz erhalten Kunden schon ab 75 Prozent Invalidität die Höchstleistung bei der Unfallrente und der Unfall-Einmalzahlung. Zusätzlich verdoppeln sich ausgewählte Leistungen aus dem XXL-Tarif. Die Continentale sichert ihre Kunden auch ab bei Bewusstseinsstörungen durch Ermüdung oder infolge epileptischer Anfälle.Highlights auf einen Blick:- Lebenslange Unfallrente bereits ab 35 Prozent Invalidität - Umfassende Inklusiv-Leistungen - TOP-Schutz für höchste Ansprüche - Schmerzensgeld schon bei kleinen Unfällen - Zielgruppenspezifische Erweiterungen - Unfall-Schutzbrief mit erweiterten Assistance-Leistungen und verlängerter Leistungsdauer - Einfache GesundheitsfrageWeitere Informationen gibt es unter https://www.continentale.de/unfall . Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.de/unfallgiro .Über die Continentale Sachversicherung AG:Die Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,7 Millionen Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 493 Millionen Euro. Als breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen gehört sie zu den festen Größen auf dem deutschen Markt der Schaden- und Unfallversicherung. Von der Kraftfahrtversicherung über die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- und Inhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sie Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de .Pressekontakt:Bernd GoletzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.de http://www.continentale.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12076/4638515OTS: Continentale VersicherungsverbundOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell