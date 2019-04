Continentale Sachversicherung: Private Haftpflicht - mehr Leistung, günstigere Beiträge

Dortmund (ots) - Leistungsstark, übersichtlich, günstig: DieNeuerungen in der privaten Haftpflichtversicherung ProtectionPlus derContinentale Sachversicherung bieten jetzt viele Vorteile für denKunden. Der Beitrag ist in vielen Bereichen niedriger. NeueZusatzbausteine im Bereich Kfz und erneuerbare Energien bietenindividuelleren Schutz. Die Versicherungsbedingungen sindkundenfreundlicher."Insgesamt wollten wir unser Angebot übersichtlicher gestalten unddie Leistungen für den Kunden verbessern", sagt Stefan Andersch,Vorstand Sach im Continentale Versicherungsverbund. "Unser Ziel istes, dass unsere Kunden ihre Haftpflichtbedingungen leichter verstehenkönnen und auf einen Blick sehen, wie sie versichert sind. Nichtumsonst ist unsere Kundenorientierung vom Analysehaus Service Valuemit 'sehr gut' ausgezeichnet worden."Wichtige Leistungen inklusiveZusätzlich sind viele Leistungen, die zuvor extra abgeschlossenwerden konnten, in der XXL-Variante inklusive. Dazu gehörtbeispielsweise die Forderungsausfallversicherung, die bisher als einZusatzbaustein angeboten wurde. Hiermit sichert sich der Kunde ab,wenn ihm ein Schaden entsteht und der Verursacher keinePrivathaftpflichtversicherung besitzt. In diesem Fall zahlt dieprivate Haftpflichtversicherung der Continentale die ausstehendenForderungen bis zu einer Versicherungssumme von 30 Millionen Euro.Zwei neue Bausteine bieten darüber hinaus eine passgenaueAbsicherung. Der Kfz-Baustein sichert unter anderem Schäden anMietwagen im Ausland sowie durch eine falsche Betankung ab. Auch anUmweltfreunde ist gedacht: Der Öko-Baustein versichert Schäden, diezum Beispiel durch eine Erdwärme- oder Solaranlage entstehen können.Die 3 wichtigsten Neuerungen im Überblick1. Mehr wichtige Leistungen inklusive zu günstigeren Beiträgen.2. Neue, bedarfsgerechte Bausteine für eine individuellereAbsicherung.3. Verbraucherfreundliche und übersichtlichereHaftpflichtbedingungen.Weitere Informationen zu ProtectionPlus der ContinentaleSachversicherung finden Sie unterwww.continentale.de/privathaftpflicht. Maklern steht zusätzlichesMaterial unterwww.makler.continentale.de/private-haftpflichtversicherung zurVerfügung.Über die Continentale Sachversicherung AG:Die Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens istin Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,7Millionen Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 493Millionen Euro. Als breit aufgestelltes, mittelständischesUnternehmen gehört sie zu den festen Größen auf dem deutschen Marktder Schaden- und Unfallversicherung. Von der Kraftfahrtversicherungüber die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- undInhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sieLösungen für private und gewerbliche Kunden. Weitere Informationenfinden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell