Continentale Sachversicherung: Besserer Schutz für den gewerblichen Transport

Dortmund (ots) - Verbesserte Leistungen, günstigere Beitrage,einfachere Tarifstruktur - die Continentale Sachversicherung hat ihreKuBuS Werkverkehrsversicherung überarbeitet. Erstmalig könnenUnternehmer, die Waren und Werkzeuge transportieren, zwischen zweiAbsicherungen wählen: dem XL-Tarif mit bereits sehr gutem Schutz undder noch leistungsstärkeren Produktvariante XXL mit einerAllgefahren-Deckung.Preisgünstig und europaweit optimal absichern"Mit der KuBuS Werkverkehrsversicherung nehmen wirmittelständischen Unternehmen wie Handwerkern das finanzielle Risikoeines Transportschadens ab - nicht nur innerhalb Deutschlands,sondern auch in vielen europäischen Ländern", so Stefan Andersch,Vorstand Sach im Continentale Versicherungsverbund. Zusätzlich wurdendie Beiträge gesenkt und die Tarifierung vereinfacht. DieContinentale versichert in ihrer KuBuS Werkverkehrsversicherung jetztnach Versicherungssumme statt wie bisher nach Güterklasse undverzichtet auf die Angabe von Fahrzeugkennzeichen. "Gewerbetreibendekönnen somit ihren Waren- und Werkzeugtransport einfacher undpreisgünstiger bei uns absichern", sagt Stefan Andersch.Rundum-Schutz für GüterDie XL-Variante deckt bereits viele Schäden ab, die den Güternbeim Transport, Be- oder Entladevorgang widerfahren können. Kippt zumBeispiel ein hochwertiger Kühlschrank von der Laderampe auf dieStraße, wird der Schaden abzüglich eines Selbstbehaltes von 250 Eurogezahlt. Notbremsung, Ausweichmanöver, Achsbruch und zerplatzteReifen sind ebenfalls bereits im XL-Tarif abgesichert. Dabei ist esegal, ob der Schaden am eigenen Firmenfahrzeug oder am gemieteten undgeleasten Transportmittel entsteht. In der XXL-Variante sindzusätzlich beschädigte oder zerstörte Waren versichert. Zum Beispiel,wenn beim Transport gekühlter Ware ein Kurzschluss entsteht und dieWare auftaut oder Nässe Ware beschädigt. Der Selbstbehalt liegt auchhier bei 250 Euro.Highlights der KuBuS Werkverkehrsversicherung- Allgefahren-Schutz in der XXL-Variante- Standardmäßiger Versicherungsschutz in allen NachbarländernDeutschlands bereits in der XL-Variante- Nachlässe beim Ausschluss bestimmter Waren wie EDV, Spirituosen,Tabak möglich- 24 Monate Neuwertentschädigung für Werkzeuge bereits im Tarif XL- Flottenrabatt bereits ab dem 3. Fahrzeug - ab 15 Fahrzeugen biszu 20 Prozent Nachlass möglichWeitere Informationen zur Werkverkehrsversicherung derContinentale Sachversicherung finden Sie unterwww.continentale.de/werkverkehr. Maklern steht zusätzliches Materialunter http://makler.continentale.de/-/kubus-werkverkehrs-versicherungzur Verfügung.Über die Continentale Sachversicherung AG:Die Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens istin Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,7Millionen Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 493Millionen Euro. Als breit aufgestelltes, mittelständischesUnternehmen gehört sie zu den festen Größen auf dem deutschen Marktder Schaden- und Unfallversicherung. Von der Kraftfahrtversicherungüber die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- undInhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sieLösungen für private und gewerbliche Kunden. Weitere Informationenfinden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell