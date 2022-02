Continentale PKV: Keiner wird verschont!

Neues Jahr, neue Beitragserhöhungen. Mit einer immer größeren Zuverlässigkeit schraubten die privaten Krankenversicherungen zuletzt die monatlichen Prämienzahlungen in die Höhe. In diesem Jahr fallen die Erhöhungen derart heftig aus, dass die Gothaer mit Aufschlägen von bis zu sieben Prozent ihre Mitglieder fast schon schont. Anderswo wird den Mitgliedern der PKV deutlich tiefer in die Tasche gegriffen. Signal Iduna verlangt beispielsweise bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung