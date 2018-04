Dortmund (ots) -Die Continentale Lebensversicherung zählt zu den Preisträgern desneuen Awards "Deutschlands Beste Versicherungen 2018". ImProduktbereich Rente und Altersversorgung erhielt das Unternehmengleich vier Auszeichnungen: Beste Riesterversicherung Hybrid, TopBasisversicherung Klassik, Top Privatversicherung Klassik und TopPrivatversicherung Fonds. Die Ratingagentur Franke und Bornberg, derNachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität(DISQ) verliehen den Preis im April in Berlin.Garant für Verlässlichkeit und SoliditätDr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im ContinentaleVersicherungsverbund: "Die Auszeichnungen bestätigen uns in unseremGeschäftsmodell. Kunden wie Vertriebspartner können bei uns aufnachhaltig kalkulierte Produkte mit festen Garantien bauen. Dabeigenießen sie einen erstklassigen Service." Die Continentale setzetraditionell auf eine konservative Kapitalanlagepolitik und sei sehrgut mit Eigenkapital ausgestattet. So stehe sie seit mehr als 125Jahren - und auch für die Zukunft - für Verlässlichkeit undSolidität.Kombination aus Preis-Leistung, Qualität und ServiceDer Award ist für diejenigen Unternehmen, die den besten Mix ausQualität, attraktiven Konditionen und Service bieten. Franke undBornberg analysierte die Produkte anhand von über 5.400Untersuchungsdetails. Bei den Unternehmen mit den besten Produktenwurde zusätzlich der Service umfassend getestet. Dazu gehörtenverdeckt initiierte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen sowieAnalysen der Internetauftritte. Die Auswertung stützt sich auf über850 Servicekontakte.Über die Continentale Lebensversicherung AG:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 748.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro.Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigenLebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eineumfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. IhreProduktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell