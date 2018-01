Continentale Lebensversicherung: Stabile Prämien in der Biometrie - attraktive Verzinsung

Dortmund (ots) - Bei der Continentale Lebensversicherung bleibendie Prämien sowohl in der Berufs- als auch in derErwerbsunfähigkeitsvorsorge stabil. Die Beiträge für dieRisikolebensversicherung liegen ebenfalls auf Vorjahresniveau. Zudembietet das traditionsreiche Unternehmen auch 2018 eine starkeVerzinsung für klassische Tarife, vor allem für die neuenkapitaleffizienten Produkte.Seit mehr als 60 Jahren unveränderte BeiträgeDie Continentale bietet seit 1955 Vorsorge für den Fall derBerufsunfähigkeit an. Seit jeher setzt der Versicherer auf nachhaltigkalkulierte Tarife: "In mehr als 60 Jahren mussten wir die eingangskalkulierten Nettobeiträge kein einziges Mal erhöhen. Auch 2018bleiben die Beiträge unverändert", betont Dr. Helmut Hofmeier,Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Das soll auchkünftig so bleiben. "Verlässlichkeit, Stabilität und Service - davonlebt der BU-Markt", sagt Dr. Hofmeier. Hinzu komme, dass zusätzlicheKriterien ausschlaggebende Merkmale seien. Dazu gehörten: Transparenzin der Risikoprüfung sowie schnelle, kompetente und persönlicheUnterstützung im Leistungsfall. Dr. Hofmeier: "Mit unseremPremiumService setzen wir diese Aspekte um. Hier wollen wir auch inZukunft besonders leistungsfähig sein."Sichere und leistungsstarke Altersvorsorge-TarifeIn der Altersvorsorge setzt die Continentale ebenfalls auf sichereund leistungsstarke Produkte. Sie zählt zu den wenigen Anbietern, dienoch eine umfassende Produktpalette anbieten und feste Garantienzusagen. So erhalten Kunden auch 2018 eine attraktive Verzinsung: Imkapitaleffizienten Tarif Continentale Rente Classic Pro profitierensie weiterhin von einer laufenden Verzinsung in Höhe von 2,9 Prozent.In der Variante Continentale Rente Classic Balance erhalten sie 2,8Prozent. Inklusive Schlussüberschuss und Mindestbeteiligung an denBewertungsreserven ergibt sich unverändert eine Gesamtverzinsung vonbis zu 4,0 Prozent beziehungsweise bis zu 3,9 Prozent. "Hier wirddeutlich, dass die schlankeren Garantien in der Ansparphase auch inZeiten niedriger Zinsen höhere laufende Überschüsse ermöglichen",erläutert Dr. Hofmeier. Für die klassischen Produkte liegt dielaufende Verzinsung bei 2,5 Prozent, die Gesamtverzinsung bei bis zu3,4 Prozent.Über die Continentale Lebensversicherung AG:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 748.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro.Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigenLebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eineumfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. IhreProduktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell