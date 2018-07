Continentale Lebensversicherung: Spitzenplätze für klassische Basisrenten

Dortmund (ots) - Mit den klassischen Basisrenten der ContinentaleLebensversicherung lässt sich am besten vorsorgen. Zu diesem Ergebniskommen die Experten des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung(IVFP) in ihrem aktuellen Vergleich.Hohe Flexibilität in allen TarifenDie Continentale BasisRente Classic belegt unter denServiceversicherern mit einer Gesamtnote von 1,5 den ersten Platz inder Kategorie "Klassik". Das Unternehmen punktet außerdem in derKategorie "Klassik Plus" mit ihren beiden kapitaleffizientenklassischen Tarifen. Die Continentale BasisRente Classic Pro undClassic Balance erhielten jeweils die Gesamtnote 1,5. Damit teilensie sich den zweiten Platz. Bei beiden Tarifen ermöglichen schlankereGarantien in der Ansparphase eine höhere Gesamtverzinsung. Derzeitbietet die Continentale hier bei der Pro-Variante bis zu 4,0 Prozentund bei der Balance-Variante bis zu 3,9 Prozent. RenteClassic-Kundenprofitieren von einer laufenden Verzinsung von bis zu 3,4 Prozent.Besonders positiv bewerten die Rater bei allen drei Tarifen dieRendite sowie die hohe Flexibilität.Umfassende Produktpalette, verlässliche Garantien"Die Continentale gehört zu den wenigen Anbietern, der auf eineumfassende Produktpalette mit verlässlichen Garantien setzt", betontDr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im ContinentaleVersicherungsverbund. "Die aktuelle Untersuchung zeigt, dass sicheine hohe Produktqualität und Renditechancen sehr gut miteinanderverbinden lassen."Zur Untersuchung:Insgesamt untersuchte IVFP 97 Basisrenten-Tarife von 40 Anbieternin vier verschiedenen Kategorien. Der Vergleich basiert auf 71Einzelkriterien in den Bereichen Sicherheit des Unternehmens,Rendite, Flexibilität und Transparenz. In die Gesamtnote fließen dieUnternehmensqualität und die Rendite mit jeweils 35 Prozent, dieFlexibilität mit 20 Prozent und der Bereich Transparenz mit zehnProzent ein.Über die Continentale Lebensversicherung AG:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 782.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 766 Millionen Euro.Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigenLebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eineumfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. IhreProduktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell