Continentale Lebensversicherung: Seit 125 Jahren zuverlässig, nachhaltig und substanzstark

München (ots) - Die Continentale Lebensversicherung feiert ihr125-jähriges Jubiläum: Am 14. August 1892 wurde sie in München vonStadt- und Marktschreibern als "Pensionsverein" mit 193 Mitgliedernaus der Taufe gehoben. Heute ist sie eine substanzstarke, feste Größeim deutschen Versicherungsmarkt mit rund 750.000 Verträgen. Dabeigelang der Continentale Lebensversicherung stets die Verknüpfung vonTradition und Innovation: Sie gehörte zu den ersten Anbietern derBerufsunfähigkeitsversicherung und setzte früh auf fondsgebundeneLebensversicherungen mit einer großen Auswahl an Publikumsfonds.Heute ist die Continentale einer der wenigen Lebensversicherer, dienach wie vor Produkte mit im Marktvergleich hohen und nichtveränderbaren Garantien anbieten. Auch in der betrieblichenAltersversorgung ist sie ein zuverlässiger Partner mitausgezeichneten Produkten und umfassenden Service-Angeboten.6,9 Milliarden Kapitalanlagen insgesamt, 881 Millionen EuroLeistungen für die Versicherten und eine große Substanzstärke, diedurch verschiedene Kennzahlen belegt wird: Diese Eckdaten würden dieGründer sicher mehr als zufrieden stimmen. Das sieht auch Dr. HelmutHofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund, so:"Schon die Tatsache, als Lebensversicherer so lange zu bestehen, istein Grund zur Freude. Wir aber blicken gleichzeitig auf eine sehrpositive Geschäftsentwicklung." Denn in den vergangenen Jahren istdas Unternehmen stets stärker gewachsen als die Branche. "Ich binstolz darauf, dass uns dies durch Geschäft gegen laufenden Beitragmit nachhaltig und verlässlich kalkulierten Produkten gelungen ist.Dies macht uns zu einem zuverlässigen Partner für Kunden undVermittler", erläutert Dr. Hofmeier.Kontinuierliche Entwicklung aus kleinen Anfängen herausNach einer durch zwei Weltkriege und eine verheerendeWirtschaftskrise geprägten schwierigen Anfangszeit wuchs derPensionsverein seit den frühen 50er Jahren kontinuierlich. Frühbewiesen die Verantwortlichen Weitblick und schlossen 1952 einenOrganisationsvertrag mit der Continentale Krankenversicherung a.G.Gemeinsam bildeten die beiden Versicherungsvereine die Basis für denContinentale Versicherungsverbund. Bis heute ist dieLebensversicherung eine tragende Säule des Konzerns, die ihreInnovationskraft aus der Verknüpfung von Tradition und Fortschrittgewinnt.In der Sparte Berufsunfähigkeitsversicherung ist die ContinentaleLebensversicherung eines der wesentlichen Unternehmen - mit einemMarktanteil von mehr als 6 Prozent im Neugeschäft. Dabei fußt dasWachstum auf nachhaltig kalkulierten Produkten: "In mehr als 60Jahren mussten wir die eingangs kalkulierten Nettobeiträge keineinziges Mal erhöhen. Auch 2017 sind die Beiträge stabil geblieben,obwohl der Rechnungszins gesenkt wurde", betont Dr. Hofmeier.Als einer der ersten Anbieter von fondsgebundenenAltersvorsorgekonzepten bot das Unternehmen von Beginn an Fondsunterschiedlichster Kapitalanlagegesellschaften. Die lebenslanggarantierten Rentenfaktoren zählen zu den höchsten am Markt. DieProdukte zeichnen sich durch größtmögliche Flexibilität aus."Flexibel wie das Leben" ist auch die Maßgabe für innovative Produktewie die Continentale EasyRente, die sich immer an den Bedürfnissender Kunden orientieren.Einer der wenigen Anbieter mit vollständiger ProduktpaletteVerbunden mit ihrer ausgeprägten Substanzstärke gehört dieContinentale Lebensversicherung zu den wenigen Versicherern imdeutschen Markt, die nach wie vor eine vollständige Produktpaletteanbieten. Die Substanzstärke wird unter anderem dadurch belegt, dassdas Unternehmen die Solvency II-Anforderungen bei Weitem übererfüllt- auch ohne Übergangsmaßnahmen. "Wir sind sehr gut aufgestellt undgehen unseren Weg konsequent weiter: Ab dem 1. September 2017erweitern wir unser Angebot um eine transparente und marktfähigekapitaleffiziente Klassik", so Dr. Hofmeier mit Blick auf diekommenden Monate.125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhausefür die ZukunftDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG fürVerlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 748.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro.Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet dieGesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen dietraditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglicheneBestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattungund die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationenfinden Sie unter www.continentale.de.