Continentale Lebensversicherung: Neue Riester-Rente für Ausgeschlafene

Dortmund (ots) - Wer sein Geld lieber unters Kopfkissen legt,statt damit fürs Alter vorzusorgen, verschläft große Chancen. Mit derneuen Continentale RiesterRente Invest Garant kassierenAusgeschlafene garantiert Förderrendite und profitieren von denattraktiven Renditeaussichten einer Fondsanlage. Los geht es schon ab5 Euro monatlich. Bürokratie-Hürden rauben Vermittlern und Kundenaußerdem keine kostbare Zeit. Die Continentale Lebensversicherungbeantragt die Zulagen dauerhaft und bietet umfassenden Service.Attraktive Renditechancen nutzen"Wir sind von den Vorteilen der Riester-Rente überzeugt", betontDr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im ContinentaleVersicherungsverbund. "Der Bedarf ist da und das Produkt istleistungsfähig. Erst kürzlich hat der Staat die Förderung sogarausgeweitet. Deshalb haben wir unsere Riester-Rente jetzt noch weiterverbessert." Die neue Continentale RiesterRente Invest Garantkombiniert die Vorteile einer fondsgebundenen Riester-Rente mit denender kapitaleffizienten Klassik.Die bestmögliche Rente erhaltenDas Besondere bei der RiesterRente Invest Garant ist derdynamische Mechanismus. Er teilt monatlich das Guthaben des Kundenoptimal zwischen Fondsguthaben und Sicherungsvermögen auf. Inletzterem legt die Continentale nur so viel an, wie für die100-prozentige Garantie notwendig ist. Diese Garantie gilt für alleBeiträge und Zulagen zum vereinbarten Rentenbeginn. Dank einer amMarkt einzigartigen Günstigerprüfung erhält der Kunde außerdem immerdie bestmögliche Rente. Der Faktor, mit dem die Rente berechnet wird,ist von Anfang an garantiert.Garantierte Förderrendite ausschöpfen"Vor allem junge Leute profitieren von den Vorteilen derRiester-Rente", betont Dr. Hofmeier. Selbst mit schmalem Geldbeutelist Riester-Sparen machbar, denn der Staat fördert die Riester-Rentebereits ab 5 Euro im Monat. Schon damit rechnet sich dieRiester-Rente auf jeden Fall, denn allein durch die Grundzulage istbereits eine Förderrendite garantiert. Ein Beispiel: Ein Sparer miteinem Einkommen von 20.000 Euro zahlt 5 Euro Eigenbeitrag im Monat.Schon durch die anteilige Grundzulage ergibt sich ein garantierterstaatlicher Zuschuss von 28 Prozent. Junge Leute unter 25 Jahrenerhalten zusätzlich den einmaligen Bonus für Berufseinsteiger. DieRiester-Rente wächst zudem mit. Mit höherem Beitrag gibt es höhereZulagen. Wenn Nachwuchs kommt, gibt der Staat Jahr für Jahr noch mehrdazu.Die Continentale RiesterRente Invest Garant gibt es übrigens auchals Direktversicherung in der betrieblichen Altersversorgung. WeitereInformationen gibt es unter www.continentale.de/riester-rente. FreieVermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen aufhttps://makler.continentale.de/riesterrente-invest-garant.Über die Continentale Lebensversicherung AG:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 782.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 766 Millionen Euro.Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigenLebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eineumfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. IhreProduktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.