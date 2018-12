Continentale Lebensversicherung: Neue Fonds-Rente mit Garantie überzeugt Analysten

Dortmund (ots) - Bestnoten, Sterne und Eulenaugen: Erneutzeichneten mehrere Analysehäuser die Continentale Lebensversicherungaus. Sie überzeugte unter anderem mit der neuen Fonds-Rente mitGarantie. Kunden und Vermittler sind bei dem Münchener Traditionshausgut aufgehoben: Die Unternehmensqualität ist ebenfalls erstklassig.Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im ContinentaleVersicherungsverbund: "Wir haben auch in diesem Jahr bewiesen: Mitunseren Produkten können Kunden verlässlich und effektiv vorsorgen -das bestätigen erneut unabhängige Experten. Besonders freut es mich,dass auch der jüngste Spross unserer Produktfamilie, die ContinentaleRente Invest Garant, von den Analysten so positiv beurteilt wurde".Von Franke und Bornberg erhielt das Hybrid-Produkt in der Kategorie"Komfort" die Bewertung FFF (hervorragend), in der Kategorie "Aktiv"die Bewertung FF+ (sehr gut). Die beiden Kategorien stehen fürVerbrauchertypen, die auf Sicherheit setzen (Komfort) oder maximaleFlexibilität und Verfügbarkeit (Aktiv) wünschen. Das Institut fürVorsorge und Finanzplanung (IVFP) untersuchte die Rente Invest Garantals Direktversicherung in der betrieblichen Altersversorgung. Indiesem Rating erhielt sie die Bewertung "exzellent".Sichere und zugleich renditeorientierte Vorsorge"Die Continentale Rente Invest Garant kombiniert die Vorteile derFonds-Rente mit denen der kapitaleffizienten Klassik", erläutert Dr.Hofmeier. Ein intelligenter Mechanismus sorgt monatlich dafür, dassdas Guthaben des Kunden optimal zwischen Fondsguthaben undSicherungsvermögen aufgeteilt wird. In ihrem Sicherungsvermögen legtdie Continentale nur so viel an, wie für die Garantie zumvereinbarten Rentenbeginn notwendig ist. In welcher Höhe derRentenfaktor garantiert sein soll, wählt der Kunde selbst aus.Aufgrund einer am Markt einmaligen Günstigerprüfung erhält eraußerdem immer die höchstmögliche Rente, die aus dem gesamtenGuthaben im Vertrag berechnet wird. Dr. Hofmeier: "Unser Kundeerreicht mit der Rente Invest Garant also passgenau sein Ziel, sicherund zugleich renditeorientiert für das Alter vorzusorgen."Unternehmensqualität mehrfach ausgezeichnetAuch in puncto Unternehmensqualität rangiert die ContinentaleLebensversicherung weit oben. Bei der Untersuchung der SoftfairAnalyse GmbH erzielte sie mit 5 Eulenaugen die bestmöglicheEinstufung. Sie erreichte zudem Top-Bewertungen im Belastungstest vonMorgen & Morgen, im IVFP-Rating sowie im Scoring von Ascore.Weitere Informationen zur Continentale Lebensversicherung, ihrenProdukten und Services gibt es unter www.continentale.de. FreieVermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unterwww.contactm.de.Über die Continentale Lebensversicherung AG:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 782.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 766 Millionen Euro.Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigenLebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eineumfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. IhreProduktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell