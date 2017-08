Continentale Lebensversicherung: Kapitaleffiziente Klassik erweitert Produktpalette

Dortmund (ots) - Um eine kapitaleffiziente klassische Produktlinieergänzt die Continentale Lebensversicherung ihre umfangreicheProduktpalette zum 1. September 2017. Die Continentale Rente ClassicPro und die Continentale Rente Classic Balance bieten demsicherheitsorientierten Kunden Garantien genau dann, wenn es für dieAltersvorsorge wichtig ist: zum Ende der Ansparzeit, zum Rentenbeginnund in der Rentenphase. Dabei ermöglichen schlankere Garantien in derAnsparphase höhere laufende Überschüsse. Sollten sich dieRahmenbedingungen wie die Rechnungsgrundlagen in Zukunft verbessern,profitiert der Versicherte dank einer transparenten Günstiger-Prüfungzu Rentenbeginn zusätzlich.Lebenslange Garantien und Planbarkeit"Lebenslange Ausgaben erfordern ein lebenslanges Einkommen.Allerdings lässt die anhaltende Niedrigzinsphasesicherheitsorientierte Kunden bei ihrer Altersvorsorge zögern. Siewünschen sich mehr Renditechancen, aber eine Fondsanlage kommt fürsie nicht infrage. In Zeiten steigender Lebenserwartung sollte jedochniemand mit der Altersvorsorge warten", betont Dr. Helmut Hofmeier,Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. "Um denveränderten Bedürfnissen unserer Kunden und Vermittler langfristiggerecht zu werden, haben wir unser Angebot jetzt entsprechenderweitert - und zwar zusätzlich zu unserer bewährten Rente Classic."Mit den neuen Tarifen bleibt die Continentale weiterhin ihrer Linietreu, lebenslange Garantien, Sicherheit und Planbarkeit zu bieten.Monatliche Überschüsse lassen Rentenguthaben wachsenSowohl bei der Continentale Rente Classic Pro als auch der ClassicBalance profitiert der Kunde während der Ansparphase von der Anlageseiner Beiträge im bestehenden Sicherungsvermögen des substanzstarkenVersicherers. Die Kapitalanlagestrategie der Continentale isttraditionell auf Sicherheit und Ertrag ausgerichtet. Zum vereinbartenRentenbeginn stehen mindestens 100 Prozent der ursprünglichvereinbarten Altersvorsorgebeiträge als Mindestkapitalwert zurVerfügung. Diese Garantie gilt auch für Sonderzahlungen, individuelleErhöhungen und Nachversicherungen. Schlankere Garantien in derAnsparphase ermöglichen eine höhere Überschussbeteiligung. DieÜberschüsse werden monatlich dem Guthaben zugeführt. Zum Rentenbeginnkommen Schlussüberschüsse und die Beteiligung an denBewertungsreserven hinzu. Daraus ergibt sich das Verrentungskapital,aus dem der Classic Pro-Kunde eine lebenslange, garantierte Rente mitden dann gültigen Rechnungsgrundlagen erhält. Zusätzlich hat er vonAnfang an die Planungssicherheit einer garantierten Mindestrente.Diese basiert auf dem Mindestkapitalwert sowie den bei Vertragsbeginnvereinbarten Rechnungsgrundlagen.Das Beste kommt zum Schluss: Einzigartige Günstiger-PrüfungWer sich mehr Sicherheit wünscht, wählt die Rente Classic Balance.Sie sieht eine zusätzliche, am Markt einzigartige Günstiger-Prüfungvor. Dabei vergleicht die Continentale beim Verrentungskapital,welche Rechnungsgrundlagen sich vorteilhafter auf die Renteauswirken: die vom Vertragsbeginn oder die zum Rentenbeginn. DerVersicherte erhält immer die höhere Rente, mindestens auch hier diegarantierte Mindestrente. Dr. Hofmeier: "So gewinnt der Kunde immer -auch wenn zum Beispiel die Zinsen oder die Lebenserwartung steigen.Er kann sich auf die Sicherheiten von heute verlassen undgleichzeitig von den Chancen der Zukunft profitieren."Flexibel vom Anfang bis EndeDie neue Produktlinie besticht zudem durch Verlässlichkeit undFlexibilität: Erst zu Rentenbeginn legt der Kunde fest, in welchemRhythmus er seine Rente erhalten möchte, ob er eine Kapitalauszahlungwünscht oder wer im Fall seines Todes das Geld erhalten soll. "DerVersicherte muss erst dann eine Entscheidung treffen, wenn er sicherweiß, wie sich sein Leben im Ruhestand gestalten wird", so Dr.Hofmeier. Während der Ansparphase gelten die eingangs gültigenRechnungsgrundlagen auch für Erhöhungen, Sonderzahlungen undNachversicherungsgarantien. Beitragsdynamiken sind ebenfalls möglich.Außerdem kann der Kunde sowohl in der Anspar- also auch in derRentenphase Kapital entnehmen oder durch verschiedene AngeboteZahlungsengpässe überbrücken.Schon ab 10 Euro startenDie Continentale Rente Classic Pro und Classic Balance könnenschon ab 10 Euro monatlich abgeschlossen werden. Beide Variantenstehen als private Rente, als Basisrente sowie als Direktversicherungund Pensionszusage in der betrieblichen Altersversorgung zurVerfügung. Weitere Informationen zur Continentale Rente ClassicBalance und Classic Pro finden freie Vermittler unterwww.contactm.de/kapitaleffiziente-klassik.125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhausefür die ZukunftDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG fürVerlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 748.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro.Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet dieGesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen dietraditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglicheneBestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattungund die hohe Überschussbeteiligungsquote. 