Continentale Lebensversicherung: Jetzt abschließen, früher starten und dauerhaft profitieren

Dortmund (ots) - Mit der Continentale Lebensversicherung feiern Kunden undVermittler noch bis Ende März den Jahreswechsel: Durch den Neujahrs-Sparvorteilwird die Vorsorge für den Fall der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit nochgünstiger. Dafür wird der Beginn des Schutzes einfach auf den 1. Dezember 2019datiert. Denn die Höhe der Prämie hängt unter anderem vom Jahrgang desVersicherten ab. Der Beitrag fällt daher bei einem Versicherungsbeginn 2019niedriger aus als bei einem Start erst in diesem Jahr.Beitragsvorteil gilt die gesamte Laufzeit"Damit kann der Versicherte über die gesamte Laufzeit hunderte Euro einsparen",erläutert Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der Continentale. "Das ist einhandfestes Argument für den Vermittler, um Kunden zu überzeugen, die eigentlichdie Entscheidung für diese existenzielle Absicherung lieber aufschiebenmöchten."Ohnehin überzeugt die Continentale mit einem sehr gutenPreis-Leistungs-Verhältnis und hoher Stabilität. Das bestätigen auchAnalysehäuser wie Franke und Bornberg, Morgen & Morgen und Softfair Sie zeichnendie Produkte und die Qualität des Unternehmens regelmäßig mit Bestnoten aus.Darüber hinaus attestiert das Institut für Finanz-Markt-Analyse die Stabilitätder eingangs kalkulierten BU-Beiträge. Diese hat die Continentale seit mehr als60 Jahren nicht angehoben.Beiträge bei vielen Berufen günstiger"Nachhaltiges Handeln bedeutet für uns zudem, dass wir uns auf Veränderungen derGesellschaft und der Arbeitswelt einstellen", so Dr. Hofmeier. Erst imvergangenen Jahr stufte die Continentale bei ihrer neuen PremiumBU rund 300Zukunftsberufe günstiger ein oder nahm sie ganz neu auf. 25 Berufe sindausschließlich bei ihr versicherbar.Beschleunigter AntragsprozessDes Weiteren verbesserte der erfahrene Lebensversicherer nochmals die schonbisher erstklassigen Leistungen und den Service. Beispielsweise beantwortet derKunde bei der Risikoprüfung notwendige Rückfragen online. Der eGesundheitsDialogstellt dem Kunden nur die Fragen, die zu seiner individuellen Situation passen.So kann der Vertrag schneller policiert werden. "Davon profitieren Kunden undVermittler", so Dr. Hofmeier.Eine Rückdatierung ist übrigens auch bei der Risikolebensversicherung derContinentale möglich. Weiteren Informationen gibt es unter www.continentale.de.Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen untermakler.continentale.de (https://makler.continentale.de).Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des ContinentaleVersicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken desVersicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform derObergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wieim gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 alsPensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 805.000 Verträge underzielt Beitragseinnahmen von rund 808 Millionen Euro. Verbunden mit ihrerSubstanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt,die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantienanbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischenAltersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.