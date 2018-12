Continentale Lebensversicherung: Für den Pflichtzuschuss zur Betriebsrente gibt es unkomplizierte Lösungen

Dortmund (ots) - Viele Unternehmen tun sich mit den Neuerungen inder betrieblichen Altersversorgung (bAV) noch schwer. Eine derwesentlichen Änderungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG):Der Zuschuss des Arbeitgebers zur Betriebsrente wird verbindlich. Ab1. Januar 2019 gilt dies für neue Verträge zur Entgeltumwandlung, fürbestehende wird der Pflichtzuschuss ab 2022 wirksam. Allein mehr alszwölf Millionen vorhandene Zusagen zur Entgeltumwandlung müssen daherauf den Prüfstand. Anders als viele bAV-Anbieter hat die ContinentaleLebensversicherung dafür unkomplizierte Lösungen parat, die dieUmsetzung erleichtern.Worauf sich die Betriebe einstellen müssenDer Pflichtzuschuss ist dann fällig, wenn der Arbeitgeber durchdie Entgeltumwandlung der Mitarbeiter Beiträge zur Sozialversicherungspart. Diese Ersparnis muss er grundsätzlich an seine Mitarbeiterweitergeben - oder pauschal 15 Prozent des umgewandelten Gehaltes.Alternativ kann er direkt 20 Prozent in die vereinbarteAltersversorgung seiner Mitarbeiter einbezahlen, denn so hoch ist inder Regel die durchschnittliche Ersparnis derSozialversicherungsabgaben. Damit muss das Unternehmen die Beträgenicht jedes Jahr aufs Neue exakt berechnen. Gleichzeitig freuen sichdie Arbeitnehmer über die höheren Leistungen.Schon jetzt mit dem Zuschuss startenDie künftige Zuschusspflicht betrifft nahezu alle bestehendenDirektversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds. VieleVersorgungswerke sind mehr als zehn Jahre alt. Jetzt ist eingeeigneter Zeitpunkt, sie um zeitgemäße bAV-Komponenten zu ergänzenund an die neuen gesetzlichen Regelungen anzupassen. "Es lohnt sich,den Zuschuss bei vorhandenen Verträgen frühzeitig zu gewähren", soDr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im ContinentaleVersicherungsverbund. "Dadurch wird die Belegschaft gleichbehandelt.Das trägt zur Zufriedenheit bei und stärkt die Verbundenheit mit demBetrieb."Bis Ende März 2019 Beiträge ganz einfach erhöhenAls langjährig erfahrener bAV-Anbieter hat die Continentale inpuncto Pflichtzuschuss eine einfache Lösung entwickelt: Betriebekönnen die Beiträge für Direktversicherungen, die seit 2005 bei derGesellschaft bestehen, um bis zu 20 Prozent erhöhen. Ist einZusatzschutz für den Fall der Berufsunfähigkeit vereinbart, ist keineerneute Gesundheitsprüfung erforderlich. Darüber hinaus könnenArbeitgeber bei der Continentale Kleinstverträge im Kollektivabschließen, wenn Mitbewerber die Erhöhung des Arbeitgeberzuschussesnicht umsetzen können oder wollen. Die Aktion läuft noch bis EndeMärz 2019. Das in der Branche außergewöhnliche Angebot ist möglichdurch die stets nachhaltige, konservative Tarifkalkulation und denausgewogenen Bestandsmix des Lebensversicherers.Jahrzehntelange KompetenzEin starker Partner mit langjährig erfahrenen, kompetentenbAV-Spezialisten ist die Continentale Lebensversicherung. Seit mehrals 125 Jahren steht sie für Verlässlichkeit und Solidität. IhreKunden können auf hervorragende bAV-Produkte mit festen Garantienbauen. Außerdem bietet sie einen ausgezeichneten Service. Fürspezielle Fragen steht ein Netzwerk von Experten und Fachanwältenbereit. So gewährleistet die Continentale schnelle Hilfe undUnterstützung vor Ort.Weitere Informationen zu den bAV-Tarifen der Continentale findenSie im Internet unterwww.continentale.de/betriebliche-altersversorgung.Eine unverbindliche persönliche Beratung mit einem Ansprechpartnervor Ort können Sie per E-Mail an bav-vu@continentale.de odertelefonisch unter 089 5153-400 vereinbaren.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell