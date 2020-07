Dortmund (ots) - In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) finden Vermittler und Kunden bei der Continentale Lebensversicherung hervorragende Lösungen. Das belegen wieder die Top-Platzierungen im aktuellen bAV-Direktversicherungs-Rating des Institutes für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). Gleich fünf Mal erreichte der langjährig erfahrene Anbieter die Bestnote "Exzellent". Damit schnitt das Unternehmen nach der Allianz als zweitbester von insgesamt 40 getesteten Lebensversichern ab. Insgesamt analysierte das IVFP 87 bAV-Direktversicherungs-Tarife.Feste Garantien und attraktive RenditeaussichtenDie höchste Bewertung erhielt die Continentale für die kapitaleffizienten klassischen Produkte Rente Classic Balance und Pro. Als exzellent zeichnete das IVFP zudem die Rente Classic aus. Darüber hinaus vergab das Institut die Bestnote für beide bAV-Varianten der fondsgebundenen Rente Invest Garant. Diese gibt es in Form der beitragsorientierten Leistungszusage und der Beitragszusage mit Mindestleistung."Bei uns können die Versicherten auf feste Garantien bauen. Außerdem haben sie attraktive Renditeaussichten", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. "Mit unserer neuen Fonds-Renten-Generation eröffnen wir ihnen auch in der bAV noch höhere Renditechancen. So haben wir unter anderem unser breites Fondsangebot um 15 börsengehandelte Indexfonds (ETF) erweitert." Insgesamt kann der Kunde bei der Continentale aus einer Palette von mehr als 100 Investmentfonds und 6 Depots wählen. Um das Beste aus den eingezahlten Beiträgen herauszuholen, bietet die Continentale jetzt weitere Extras. Die Fonds-Anlage lässt sich zum Beispiel gebührenfrei durch ein jährliches Rebalancing oder ein individuelles Laufzeitmanagement vollautomatisch anpassen.Mehr zur betrieblichen Altersversorgung der Continentale gibt es unter https://www.continentale.de/betriebliche-altersversorgung . Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.de/betriebliche-altersversorgung .Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.continentale.de/ .Pressekontakt:Bernd GoletzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.de http://www.continentale.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/4651402OTS: Continentale VersicherungsverbundOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell