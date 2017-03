Continentale Lebensversicherung: Fondsgebundene Rente mit flexibler Garantie und Schutz bei Arbeitskraftverlust

Dortmund (ots) - Ob sie mehr Sicherheit oder mehr Chancen aufRendite wollen, das bestimmen Kunden der ContinentaleLebensversicherung mit der Rente Garant selbst. Bei der neuenfondsgebundenen Rente legt der Versicherte anfangs fest, wie vielProzent seiner Beiträge zum Beginn des Ruhestands mindestensvorhanden sein sollen. Den Prämien-Anteil, der nicht für dieseBeitragsgarantie benötigt wird, legt die Continentale in von ihmgewählte Fonds an. Der Kunde weiß zudem von Anfang an, wie spätersein Kapital verrentet wird: Der Rentenfaktor ist zu 100 Prozentfestgeschrieben und eine Treuhänderklausel gibt es nicht. Das heißt,dieser Faktor ist während der Ansparphase vor Änderungen geschützt.Außerdem neu: Die Altersvorsorge kann zusätzlich für den Fall derBerufs- oder Erwerbsunfähigkeit finanziell abgesichert werden, damitdie Beiträge dann weiter gezahlt werden. Die Continentale EasyBUZoder EasyEUZ ermöglichen dabei eine vereinfachte Gesundheitsprüfung.Kunde legt Niveau der Beitragsgarantie festDie Rente Garant kann schon ab 25 Euro monatlichen Beitragabgeschlossen werden. "Sie ist für den Kunden ideal, der Sicherheitbraucht und gleichzeitig Wert auf höhere Ertragschancen legt", sagtDr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im ContinentaleVersicherungsverbund. "Der Wunsch nach Sicherheit ist bei jedemunterschiedlich stark ausgeprägt. Daher hat der Versicherte bei unsjetzt die Wahl: Er kann das Niveau der Beitragsgarantie zu Beginn desVertrages selbst festlegen." Möglich sind zwischen 50 und 100 Prozentin 5-Prozent-Schritten. Einen Teil der Beiträge legt die Continentalefür diese Garantie klassisch an, mit einer attraktiven laufendenVerzinsung von derzeit 2,7 Prozent. Den anderen Teil investiert derVersicherte in die frei wählbare Fondsanlage. In diesen Renditetopffließen außerdem jährlich die Zinsüberschüsse aus der klassischenAnlage.Individuelles AblaufmanagementFür seine individuelle Anlage hat der Kunde die Wahl aus mehr als80 namhaften Fonds und verschiedenen Depots. Diese habenunterschiedliche Anlageschwerpunkte und Risikoklassen. Er kann bis zuzehn Fonds kombinieren - ohne Ausgabeaufschläge. Sechsmal pro Jahrkann der Fondssparer kostenlos shiften und switchen. Zirka fünf Jahrevor Rentenbeginn informiert die Continentale den Kunden darüber, dasser ein Ablaufmanagement starten kann. Dabei stehen drei Wege zurVerfügung, das Fondsguthaben in sicherere Anlageklassenumzuschichten. So reduziert der Sparer Risiken vor Rentenbeginn.Zertifiziertes Riester-ProduktDie Continentale bietet die Rente Garant auch als zertifiziertesRiester-Produkt an. Das Beitragsgarantieniveau liegt dann fest bei100 Prozent.Freie Vermittler finden weitere Informationen zur Rente Garantunter www.contactm.de/rente-garant.125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhausefür die Zukunft:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG fürVerlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 723.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 696 Millionen Euro.Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet dieGesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen dietraditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglicheneBestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattungund die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationenfinden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Krankenversicherung a.G., übermittelt durch news aktuell