Continentale Lebensversicherung: Berufsunfähigkeitsvorsorge überzeugt - Top-Noten für Altersvorsorge

Dortmund (ots) - Sehr zufrieden sind die Kunden der ContinentaleLebensversicherung: Das bestätigt jetzt die aktuelle Studie"ServiceAtlas Berufsunfähigkeitsversicherung". Der traditionsreicheVersicherer gehört im Gesamturteil zu den 5 besten von 26 Unternehmenin der Sparte Berufsunfähigkeitsvorsorge (BU). Ebenfalls sehr guteNoten gab es für die Altersvorsorge-Produkte der Continentale. BeiUntersuchungen für das Handelsblatt und FocusMoney erzielten siejeweils Top-Ergebnisse."Wir handeln verlässlich und kalkulieren nachhaltig. Gleichzeitigsind wir ein stabiler sowie substanzstarker Versicherer", betont derzuständige Vorstand Dr. Helmut Hofmeier. "Dass wir damit einausgezeichneter Vorsorge-Partner sind, bestätigen jetzt erneutunabhängige Experten und unsere Versicherten." Vor allem sei für dieContinentale das Urteil der Kunden wichtig. Dr. Hofmeier: "Daherfreut es uns, dass wir zu den Besten im ServiceAtlasBerufsunfähigkeitsversicherung gehören."Schneller und kompetenter ServiceDie Fachleute der ServiceValue GmbH hatten für diese StudieVersicherte aufgefordert, ihren BU-Anbieter hinsichtlich derKundenorientierung zu beurteilen. Sie verteilten für 31 Kriterien in5 Kategorien Noten. Das Ergebnis: Besonders viele Befragte sind vonder Continentale überzeugt. Beim Kriterium "Bereitschaft zumWiederkauf und zur Weiterempfehlung" belegt sie den zweiten Platz.Die Continentale-Mitarbeiter sind für die Versicherten außerdem sehrleicht zu kontaktieren. Beim Umgang mit Beschwerden und Problemensind die Münchener ebenfalls unter den drei Besten. "Schneller undkompetenter Service ist in der BU-Vorsorge immens wichtig. Mitunserem PremiumService setzen wir hier Maßstäbe. Das kommt bei denKunden offensichtlich sehr gut an", so das Fazit von Dr. Hofmeier.Das wirkt sich auch positiv auf die Geschäftszahlen aus: DieContinentale gehört seit Jahren zu den am stärksten wachsendenLebensversicherern.Neunmal "sehr gut" für die AltersvorsorgeZu den Top-Anbietern gehört die Continentale auch in derAltersvorsorge, wie aktuelle Untersuchungen von Handelsblatt undFocusMoney zeigen: Sowohl die Riester-Rente als auch die klassischenPolicen überzeugten die beauftragten Tester von Franke und Bornberg.Das gilt ebenso für die fondsgebundenen Tarife mit und ohne Garantie.Insgesamt erhielt die Continentale in neun Kategorien die Note "sehrgut".125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhausefür die ZukunftDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG fürVerlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 748.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro.Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet dieGesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen dietraditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglicheneBestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattungund die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationenfinden Sie unter www.continentale.de.