Continentale Lebensversicherung: Beiträge bleiben stabil und günstig

Dortmund (ots) - Kunden der Continentale Lebensversicherung könnensich freuen: Die Prämien für Berufsunfähigkeitsversicherungen bleibengünstig und stabil. Das ist gelungen, obwohl der Gesetzgeber denGarantiezins zu Beginn des Jahres auf 0,9 Prozent gesenkt hat. "Mitdem niedrigeren Zins haben wir alle Tarife komplett neu berechnet",erläutert Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im ContinentaleVersicherungsverbund. "Dabei sind wir gewohnt konservativ undvorausschauend vorgegangen. Unser Ziel, trotz des abgesenkten Zinsesdie Beiträge stabil zu halten, haben wir erreicht. Denn uns istwichtig, dass sich unsere Kunden auf uns verlassen können. Das giltauch für die Prämien." Die Beiträge für dieRisikolebensversicherungen der Continentale liegen ebenfalls auf demNiveau des Vorjahres.Seit mehr als 50 Jahren Höhe der Prämie gehaltenDer Versicherer feiert 2017 seinen 125. Geburtstag. Seit mehr als50 Jahren bietet die Continentale Vorsorge für den Fall derBerufsunfähigkeit an. In dieser Zeit hat sie die zu Beginnberechneten Prämien nie angehoben. Das soll auch künftig so bleiben."Verlässlichkeit, Stabilität und Service - davon lebt der BU-Markt.Aktionen mit reduzierter Risikoprüfung oder Sonderangebotspreisensind nicht nachhaltig", sagt Dr. Hofmeier. Hinzu komme, dasszusätzliche Kriterien ausschlaggebende Merkmale seien. Dazu gehörten:Transparenz in der Risikoprüfung sowie ein schneller und kompetenterService im Leistungsfall. Dr. Hofmeier: "Mit unserem PremiumServicesetzen wir diese Aspekte um. Hier wollen wir auch in Zukunftbesonders leistungsfähig sein."Top-Noten im Map-Report Biometrie-RatingHervorragende Leistungen (mmm) bestätigt der Map-Report derContinentale in seinem aktuellen Biometrie-Rating der deutschenLebensversicherer. Damit gehört das Unternehmen zu den sechsAnbietern mit der Höchstbewertung. Bewertet wurden die TeilbereicheBilanz, Service und Transparenz sowie Vertrag. Im Vertragsteilstanden Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen im Fokus.Solide aufgestelltDass die Continentale Lebensversicherung für die Zukunft äußerstsolide aufgestellt ist, belegen verschiedene Faktoren und Kennzahlen:So sind die auf Sicherheit und Ertrag ausgerichteteKapitalanlagestrategie der Gesellschaft sowie die relativ hohe undstabile Nettoverzinsung gute Indikatoren für ihre Solidität. DieQuoten zur Solvabilität, zum Eigenkapital, zur Überschussbeteiligungoder zur freien Rückstellung für Beitragsrückerstattungen liegenjeweils über dem Marktdurchschnitt. Der ausgeglichene Bestandsmix desVersicherers wirkt sich zudem vorteilhaft aus: Rund 60 Prozent machenProdukte aus, die nahezu unabhängig von den Kapitalmarktentwicklungensind - also fondsgebundene Lebensversicherungen sowieBerufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen. Die klassischenProdukte haben im Bestand nur einen Anteil von circa 40 Prozent. ZumVergleich: In der Branche sind es mehr als 70 Prozent.Weitere Informationen zur Continentale PremiumBU und zumPremiumService finden freie Vermittler unterwww.contactm.de/premiumbu. Die Kennzahlenbroschüre der ContinentaleLebensversicherung ist abrufbar unter www.contactm.de/lv-kennzahlen.125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhausefür die Zukunft:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG fürVerlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 723.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 696 Millionen Euro.Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet dieGesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen dietraditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglicheneBestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattungund die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationenfinden Sie unter www.continentale.de.