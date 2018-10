Continentale Lebensversicherung: 3 Power-Tipps für frisches bAV-Geschäft

Dortmund (ots) - Mehr Geld vom Arbeitgeber, eine neue Art vonBetriebsrente und größere Steuerfreiheit: Die betrieblicheAltersversorgung (bAV) ist deutlich attraktiver geworden. FürVermittler bieten sich diese Neuerungen als Türöffner für frischesbAV-Geschäft an. Dabei unterstützt sie die ContinentaleLebensversicherung als erfahrener Partner. Für seine Kunden hat dertraditionsreiche Versicherer dazu eine Aktion gestartet, die noch biszum 31. März 2019 läuft.Mit diesen 3 Themen landen Vermittler bei ArbeitgebernTipp 1Verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlungenansprechen:- Ab 1. Januar 2019 müssen Arbeitgeber bei neuen Zusagen ihregesparten Beiträge für die Sozialversicherung oder pauschal 15Prozent grundsätzlich an ihre Mitarbeiter weitergeben.- Vorausschauende Unternehmer können sogar noch einen Schrittweiter gehen: Sie zahlen direkt 20 Prozent in die vereinbarteAltersversorgung ihres Mitarbeiters ein. Denn so hoch ist in derRegel die durchschnittliche Ersparnis der Beiträge zurSozialversicherung. Das sorgt für zufriedene Mitarbeiter.- Zwar tritt die Zuschusspflicht für bestehende Verträge erst 2022in Kraft. Doch lohnt es sich, bereits jetzt damit zu starten. Sofühlt sich die Belegschaft gleichbehandelt, es gibt keinezeitfressenden Diskussionen im Betrieb. Das steigert dieZufriedenheit und trägt zur Mitarbeiterbindung bei.- Bei der Continentale können bis Ende März 2019 die Beiträge fürseit 2005 bestehende Direktversicherungen um bis zu 20 Prozenterhöht werden. Bei Verträgen mit einem Zusatzschutz für den Fallder Berufsunfähigkeit gibt es zudem keine erneuteGesundheitsprüfung.Tipp 2Steuervorteile für das Unternehmen aufzeigen - mit derContinentale FörderRente Pro:- Die neue geförderte Rente für Berufstätige mit einemBrutto-Einkommen bis 2.200 Euro monatlich lohnt sich für denArbeitgeber. Denn er darf 30 Prozent des arbeitgeberfinanziertenBeitrages über das Lohnsteuerabzugsverfahren einbehalten.- Als einer von wenigen Anbietern hat die Continentale mit derkapitaleffizienten klassischen FörderRente Pro das passendeProdukt. Damit profitieren die Kunden aktuell von einerlaufenden Verzinsung von 2,9 Prozent und einer Gesamtverzinsungvon bis zu 4,0 Prozent.Tipp 3Arbeitnehmern empfehlen, ihre betriebliche Altersversorgung bequemanzupassen:- Bis zu 6.240 Euro pro Jahr - also 1.392 Euro mehr als bislang -können 2018 steuerfrei über die Entgeltumwandlung inDirektversicherungen eingezahlt werden.- Continentale-Kunden können ihre Beiträge zur Direktversicherungjetzt bis zum 31. März 2019 sogar um bis zu 200 Prozent erhöhen.Das gilt für alle Policen, die mit Bedingungsstand ab 1. April2012 abgeschlossen worden sind. Hat der Versicherte zusätzlicheine Beitragsbefreiung im Fall der Berufsunfähigkeit vereinbart,geht das mit einer vereinfachten Gesundheitsprüfung.Ausgezeichneter und kompetenter Partner für VermittlerMit dieser Aktion unterstreicht die Continentale ihre hoheVermittler- und Kundenorientierung insbesondere auch im bAV-Geschäft.Für ihren sehr guten Service wird das Unternehmen zudem regelmäßigausgezeichnet - zuletzt im aktuellen bAV-Kompetenz-Rating desInstitutes für Vorsorge und Finanzplanung.Weitere Informationen zu den Power-Tipps und dem Service derContinentale finden freie Vermittler unterwww.contactm.de/BRSG-Aktion. Die Experten der Continentale sindaußerdem auch bei der DKM in Dortmund vor Ort (Halle 3B, Stand B05).Über die Continentale Lebensversicherung AG:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 782.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 766 Millionen Euro.Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigenLebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eineumfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. IhreProduktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell