Dortmund (ots) - Auf sehr positive Resonanz stieß das "1. Rheinische bAV-Forum"der Continentale Lebensversicherung. Diese stellte dort ihre hohe Kompetenz inder betrieblichen Altersversorgung (bAV) unter Beweis. Zu der Veranstaltung mitausgewiesenen Experten aus Verwaltung, Wissenschaft und Praxis hatten dieMaklerdirektionen Köln und Düsseldorf der Continentale eingeladen. Der Titel desForums "Aufklärendes, Erklärendes und Verklärtes - in einer klärenden Location"spielt auf den Tagungsort an, den Alten Faulturm in Köln.Viel Hintergrundwissen und hoher PraxisbezugBei den rund 40 qualifizierten bAV-Maklern kam vor allem die Kombination derThemen und Referenten gut an. Großen Anklang fand der Vortrag von Klaus Hartmannvom Bundeszentralamt für Steuern. Der Steueroberamtsrat nahm die ThemenUnterstützungskasse und Pensionszusage in den Fokus. Dabei vermittelte er nichtnur steuerliches Wissen, sondern überzeugte auch durch hohen Praxisbezug. Vorallem seine Ausführungen sorgten für angeregte fachliche Diskussionen. DieTeilnehmer setzten sie noch nach der Führung durch das Klärwerk fort. Prof. Dr.Jochen Ruß, Geschäftsführer des Institutes für Finanz- und Aktuarwissenschaften,erläuterte anschaulich typische Verhaltensmuster von Menschen bei Entscheidungenzur Altersversorge. Welche Lösungen und Ratschläge können Makler Arbeitgebernzur neuen Arbeitgeberschuss-Pflicht geben? Dieser Frage ging der bAV-Experte derContinentale Andrew Hartsoe nach. Er zeigte auf, dass der Lebensversicherer einstarker bAV-Partner für Vermittler und Kunden ist. Dafür sprechen insbesondereder ausgeglichene Bestands- und Neugeschäftsmix, die überdurchschnittlichenSolvenzquoten sowie weitere gute Unternehmenskennzahlen."Die Veranstaltung hat deutlich gemacht, wie wichtig es im Bereich bAV ist, dasnötige Fachwissen zu haben und immer auf dem neuesten Stand zu sein", sagtContinentale-Gebietsdirektor Frank Noglinski aus Köln. Langjährig erfahrene,kompetente bAV-Spezialisten unterstützten daher die Vermittler mit vielfältigenQualifizierungsangeboten und persönlicher Vertriebsunterstützung. SeinDüsseldorfer Kollege Rüdiger Sendtko ergänzt: "Das neue Format kam sehr gut an,das Forum war bis auf den letzten Platz und bis zum Schluss voll besetzt. EineFortsetzung folgt bestimmt."Jahrzehntelange bAV-KompetenzSeit mehr als 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung fürVerlässlichkeit und Solidität. Ihre Kunden können auf hervorragende bAV-Produktemit festen Garantien bauen. Für spezielle Fragen steht ein Netzwerk von Expertenund Fachanwälten bereit. So gewährleistet die Continentale schnelle Hilfe undUnterstützung vor Ort. Für ihren Service wurde sie bereits mehrfach prämiert.Bei der AssCompact Award-Marktstudie 2019 zeichneten die Befragten dieContinentale als Unternehmen mit der besten persönlichen Vertriebsunterstützungsowie der besten Qualität der Produkte im Durchführungsweg Direktversicherungaus. Im bAV-Kompetenz-Rating des Institutes für Vorsorge und Finanzplanung(IVFP) schnitt das Unternehmen mit der Gesamtnote "Sehr gut" ab. Zudem bewertetedas IVFP aktuell vier Direktversicherungs-Tarife der Gesellschaft mit derBestnote "Exzellent".Mehr zur betrieblichen Altersversorgung der Continentale gibt es unterwww.continentale.de/betriebliche-altersversorgung.Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unterhttps://makler.continentale.de/betriebliche-altersversorgung.Über die Continentale Lebensversicherung AG:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des ContinentaleVersicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken desVersicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform derObergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wieim gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 alsPensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 805.000 Verträge underzielt Beitragseinnahmen von rund 808 Millionen Euro. Verbunden mit ihrerSubstanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt,die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantienanbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischenAltersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.