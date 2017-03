Continentale LV-Roadshow 2017: Kontroverser Diskurs zur Zukunft der Altersvorsorge

Dortmund (ots) - "Lebensversicherung 2017 - ZukunftsfähigesVorsorgesystem oder Auslaufmodell?" Diese Frage diskutierenhochkarätige Experten auf der diesjährigen Continentale LV-Roadshow.In sechs Städten lädt die Continentale Lebensversicherung Makler zuihrer neutralen Informationsveranstaltung zu brennenden Themen ausder Branche ein. "Die Zukunftsfähigkeit der Lebensversicherung wirdimmer wieder in Frage gestellt", sagt Dr. Helmut Hofmeier, VorstandLeben bei der Continentale. "Für die Altersvorsorge ist sie aber nachwie vor unersetzlich - auch in einer Welt fast ohne Zinsen. Warum undwie das funktionieren kann, wollen wir herausarbeiten." DerStartschuss der Veranstaltungsreihe fällt am 3. Mai in Hamburg. InRahmen der Roadshow feiert der Lebensversicherer auch sein125-jähriges Bestehen.Denkanstöße und Expertenwissen aus erster HandDer Tag beginnt unter der Devise "Altersvorsorge - nicht ohneLebensversicherung!". Impulse geben Prof. Dr. Jochen Ruß,Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und AktuarwissenschaftenIFA, und Dr. Helmut Hofmeier. Sie zeigen die Herausforderungen fürdas Vorsorgemodell auf, aber auch dessen Stärken. Die Rednerreferieren und diskutieren über die Gestaltung von bedarfsgerechtenProduktlösungen - über Kundenbedarf, Kundenwünsche sowie sinnvolleund notwendige Garantieleistungen. In einem weiteren Vortrag gehendie Referenten der Frage nach, wie zukunftsfähig das ModellLebensversicherung in einer Welt fast ohne Zinsen ist. "Politik undMedien, aber auch einige Mitbewerber selbst, handeln dieKernkompetenzen wie lebenslange Garantien als Auslaufmodell", so Dr.Hofmeier. Der Continentale-Vorstand stellt die Strategie desUnternehmens vor und erläutert, wie und warum es weiterhin einevollständige Produktpalette anbietet. Die kontroversen Sichtweisenlassen eine interessante Diskussion erwarten.Am Nachmittag erklärt der internationale UnternehmensberaterHermann Scherer die Spielregeln für die Pole-Position in den Märktenvon morgen. Angelehnt an sein Buch "Jenseits vom Mittelmaß" gibt erden Maklern praktische Tipps für ihren Alltag. Durch das Programmführt der Kommunikationstrainer und Moderator Gerriet Danz. Er istExperte für Innovation und Kreativität.Jetzt anmeldenInteressierte Vermittler können sich ab sofort anmelden unterwww.contactm.de/lv-roadshow. Die Veranstaltungen finden jeweils von10 bis 15 Uhr statt in Hamburg (Mittwoch, 3.5.), Berlin (Donnerstag,4.5.), München (Dienstag, 9.5.), Stuttgart (Donnerstag, 11.5.),Frankfurt a.M. (Freitag, 12.5.) und Düsseldorf (Donnerstag, 18.5.).Die Teilnahme ist kostenlos. Im Rahmen der Brancheninitiative "gutberaten" werden vier Weiterbildungspunkte vergeben.125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhausefür die Zukunft:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen desContinentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von demGrundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sichaus der Rechtsform der Obergesellschaft, der ContinentaleKrankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG fürVerlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 723.000Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 696 Millionen Euro.Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zurklassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet dieGesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen dietraditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglicheneBestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattungund die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationenfinden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Krankenversicherung a.G., übermittelt durch news aktuell