Continentale Krankenversicherung zahlt 126 Millionen Euro an ihre Kunden

Dortmund (ots) - Die Continentale Krankenversicherung erstatteteihren Kunden 126 Millionen Euro. Davon profitierten insgesamt mehrals 180.000 Versicherte. Voraussetzung für die Zahlung ist: DieKunden haben für das Jahr 2018 keine Rechnungen eingereicht.Continentale belohnt kostenbewusstes VerhaltenEine Beitragsrückerstattung erhalten Kunden, die auf Kosten undGesundheit achten. Im Jahr 2018 waren das beinahe 87.000. Sie hattenfür das vorherige Jahr keine Rechnungen eingereicht. Der DortmunderVersicherer überwies ihnen jetzt rund 85 Millionen Euro. Davonentfielen etwa 62,4 Millionen Euro auf die erfolgsabhängigeBeitragsrückerstattung. 22,4 Millionen Euro bekamen die Versichertenin den Vollkostentarifen ECONOMY und COMFORT in Form einergarantierten Rückerstattung. Durchschnittlich erhielt so jeder derbegünstigten Kunden rund 976 Euro. Das entspricht einem deutlichenTeil der 2018 gezahlten Prämien. Auf diesem Weg profitierten vieleVersicherte vom erfolgreichen Geschäftsjahr des Versicherers. Dieserlässt als Versicherungsverein seine Überschüsse den Mitgliedernzugutekommen.Zusätzlich überwies die Continentale 41,4 Millionen Euro im Rahmeneiner garantierten Pauschalleistung. Davon profitierten beinahe94.000 Kunden mit Voll- und Zusatzschutz. Auch sie hatten für dasJahr 2018 keine Belege abgegeben. Die Versicherten erhielten imDurchschnitt rund 57 Euro aus ihrer Zusatz- und 2.243 Euro aus ihrerVollversicherung pro Person.Erstattung auch für 2019 und 2020 sicherAuch in Zukunft können Continentale-Versicherte in denentsprechenden Tarifen mit Auszahlungen rechnen, sofern sie keineRechnungen einreichen: Die erfolgsabhängige Rückerstattung vonBeiträgen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 ist bereitsbeschlossen.Über die Continentale Krankenversicherung a.G.:Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist dieMuttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie istein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsformist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihrenEntscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitzdes Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. dieVerträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzieltBeitragseinnahmen von rund 1,7 Milliarden Euro. Damit gehört sie zuden zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. IhrKerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherungbietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichenLeistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell