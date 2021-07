Continental: Das schaut gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Am 08. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service einen Einstiegspunkt für einen Zocker-Trade genannt. Dieser Trade ist angelaufen und mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt lag der Gewinn bereits bei über 20 Prozent. Der Kursgewinn am Mittwoch brachte die Continental-Aktie ISIN: DE0005439004 bis nah an den Widerstand heran und jetzt wird sich entscheiden, ob der Automobilzulieferer weiter bei den Anlegern punkten kann. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



