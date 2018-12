Continental macht Anlegern bei Dividende Hoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental macht den Aktionären Hoffnung bei der Dividende.



"Natürlich wissen wir, dass die Erwartungen am Kapitalmarkt in einem Umfeld, in dem der Aktienkurs zurückgegangen ist, auf einer stabilen Dividendenzahlung liegen", sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer der "Börsen-Zeitung" (Samstag). Bilanziell sei Continental "sehr gut" aufgestellt. "Wir sind ein Total Return Stock", ergänzte er. Für 2017 hatte Continental je Aktie 4,50 Euro an Dividende ausgeschüttet.