Continental: Das könnte helfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Diese Woche war für den Reifen- und Technologiekonzern Continental endlich einmal eine erfreuliche an der Börse: Der Aktienkurs nahm Fahrt auf, kletterte von noch rund 120 Euro im Dienstagshandel auf mehr als 130 Euro zum Börsenschluss am Freitag. Noch ist man damit weit entfernt von den Kursregionen aus dem April, als Continental in einem Zwischenhoch fast an die 160-Euro-Marke herankam. Vielleicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung