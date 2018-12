Continental eröffnet Versuchslabor für Kautschuk aus Löwenzahn

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

ANKLAM (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental gewinnt Kautschuk aus Löwenzahnwurzeln.



Am Donnerstag (12.00 Uhr) eröffnet das Unternehmen in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Forschungs- und Versuchslabor zur Extraktion von Kautschuk aus Löwenzahn. Die Technologie haben Wissenschaftler der Universität Münster und des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME, Pflanzenzüchter, das Julius-Kühn-Institut Quedlinburg sowie Continental gemeinsam entwickelt. Als Rohstoff dient Russischer Löwenzahn, sagte der Teamleiter der Uni Münster, Dirk Prüfer. Dessen Kautschukgehalt sei wesentlich höher als der des einheimischen Löwenzahns. Landwirte der Umgebung bauen die Pflanze auf etwa 30 Hektar an. Das Anklamer Versuchslabor soll bis zu 20 Mitarbeiter beschäftigen./ubs/DP/jha