Continental: Wie steht es um die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Frank Holbaum in einer Analyse mit der Aktie von Continental. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Am Dienstag wurde Continental an verschiedenen Börsen mit einem Aufschlag von teils mehr als 1 % gehandelt, während sich der Kurs im Xetra-Handel kaum bewegte. Die Entwicklung! Charttechnische Analysten betonen, dass sich am Kursverlauf noch nicht wirklich etwas geändert hat und Continental ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.