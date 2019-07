Continental: Verkehrte Welt – Aktie nach Gewinnwarnung im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Mit Continental (WKN: 543900) erwischt es den nächsten Autozulieferer mit einer Gewinnwarnung. Allerdings stellt sich das für Anleger als weit weniger schlimm heraus, wie wohl von einigen berfürchtet. Denn die Continental-Aktie gewinnt am Dienstag um +4,65% auf 127,70 Euro.

Da sich die Warnung durch die Serie an Prognosekappungen im Sektor quasi „angekündigt“ hatte, fällt die negative Kursreaktion bei Continental zu Handelsbeginn heute moderat aus – danach steigert sich die Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt deutlich ins Plus und setzt sich sogar an die Spitze im DAX-Gewinner-Ranking. Einen positiven Effekt dürfte zudem die Meldung haben, dass die Beijing Automotive Group (BAIC) im großen Stil bei Daimler einsteigt – dies treibt den gesamten Automobilsektor inklusive Zulieferer heute an.

Jungheinrich mit größeren Problemen

