Continental: Tolle Ausgangslage für weitere Kursgewinne!

Liebe Leser,

einen fulminanten Marsch nach oben hat kürzlich die Aktie von Continental gestartet. Der Wert befindet sich nach Meinung von charttechnischen Analysten auf dem Weg gen Norden und kann bald ganz neue Rekordhochs erreichen. Jetzt gilt es, ein weiteres Top einzuholen, dann entstünden Chancen von mehr als 20 %. Im Detail: Die Aktie ist in einem klaren charttechnischen Aufwärtstrend. Die Kurse hangeln sich entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben und haben ein Zwischenhoch nach dem Nächsten überwunden. Alleine in den vergangenen vier Wochen ging es um mehr als 4 % aufwärts, heißt es in den Analysen. Das Ergebnis der zurückliegenden sechs Monate beläuft sich auf stramme +20 %. Die Aktie ist zudem auf gutem Weg, das gültige 1-Jahres-Hoch bei 227,75 Euro vom 19. Dezember direkt wieder einzufangen. Darüber wartet dann das 2-Jahres-Hoch, das nur 3 Cent höher notiert. Schließlich ist das erste tatsächliche Kursziel bei 230,59 Euro anzusiedeln. Hier gelang dem Wert am 16. März 2015 das bisherige Allzeithoch. Von dort aus sollten die Kurse freie Fahrt haben. Kursziele von 300 Euro sind angesichts der widerstandsfreien Zone sowie der Kursdynamik möglich.

Auf der anderen Seite ist wichtig zu wissen, dass die Aktie derzeit nicht von neuen oder gar bedeutenden wirtschaftlichen Nachrichten nach oben gezogen wird. Gleichwohl sind immerhin 80 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen lediglich halten und 5 % verkaufen den Wert derzeit.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Technische Analysten verorten Continental indes im Aufwärtstrend. Der Wert hat in allen zeitlichen Dimensionen den jeweiligen gleitenden Durchschnittskurs überwunden. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf knapp 10 %. Dies ist ein starkes Kaufsignal, meinen die Analysten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.