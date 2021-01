Continental Resources Aktie: Ein Blick auf die Märkte!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel höher, nachdem die Aktien an der Wall Street in der vorherigen Sitzung auf Rekordhöhen geklettert waren, nachdem Präsident Donald Trump das 900-Milliarden-Dollar-Hilfsgesetz COVID-19 unterzeichnet hatte. Das Repräsentantenhaus verabschiedete am Montag ebenfalls eine Gesetzesvorlage zur Erhöhung der Direktzahlungen von $600 auf $2.000. Der S&P Corelogic Case-Shiller Hauspreisindex für Oktober wird um 9:00 Uhr ET veröffentlicht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



