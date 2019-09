Continental: Plötzliche Kursexplosion – Spin-Off-Phantasie beflügelt

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Plötzliche Kursreaktion bei der Continental-Aktie (WKN: 543900) am Montagnachmittag: Einer Mitteilung zufolge erwägt der Vorstand nun einen vollständigen Spin-Off der „Powertrain“-Unternehmenssparte (kürzlich in Vitesco Technologies umbenannt) und deren Börsengang, nachdem bisher ein limitierter Anteilsverkauf mit anschließender Börsennotierung in Planung befindlich war. Fortan werden beide Optionen parallel geprüft. Eine abschließende Entscheidung wird das Management nach eigenen Angaben „nach Abschluss der Prüfung“ treffen.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung