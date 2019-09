Continental: Plötzliche Kursexplosion – Spin-Off-Phantasie beflügelt

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Plötzliche Kursreaktion bei der Continental-Aktie (WKN: 543900) am Montagnachmittag: Einer Mitteilung zufolge erwägt der Vorstand nun einen vollständigen Spin-Off der „Powertrain“-Unternehmenssparte (kürzlich in Vitesco Technologies umbenannt) und deren Börsengang, nachdem bisher ein limitierter Anteilsverkauf mit anschließender Börsennotierung in Planung befindlich war. Fortan werden beide Optionen parallel geprüft. Eine abschließende Entscheidung wird das Management nach eigenen Angaben „nach Abschluss der Prüfung“ treffen.

Die Continental-Aktie wird heute nach einem schnellen Kursanstieg von 109,25 Euro auf 112,84 Euro umgehend abverkauft. Von den Jahreshöchstständen bei über 150 Euro ist der Titel weit entfernt. Continental hatte den eigentlich für das zweite Halbjahr in Aussicht gestellten Gang aufs Parkett wegen der schwachen Konjunkturlage unlängst auf 2020 verschoben.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.