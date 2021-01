Continental -Ok: Ein unsicheres Investment?

Am 01.01.2021, 21:51 Uhr notiert die Aktie Continental -Ok an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 16.84 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Nach einem bewährten Schema haben wir Continental -Ok auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Continental -Ok-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 12 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Continental -Ok vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (16,47 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -2,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,84 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Continental -Ok eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,21 Prozent und liegt damit 3,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 5,56). Die Continental -Ok-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Continental -Ok auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Continental -Ok in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Continental -Ok hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

