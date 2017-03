Continental: Neuer Top-Wert? Die Analysten sind begeistert!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Lieber Leser,

in der vergangenen Woche schoss die Aktie von Continental im Dax so hoch wie kaum ein anderer Wert. Analysten zeigten sich begeistert, nachdem die Aktie mit einem Plus von 3,30% die relative Stärke bestätigte, die Continental vorher bereits auszeichnete. Nunmehr ist der Wert in allen zeitlichen Dimensionen klar im Aufwärtstrend und einer der Favoriten von Analysten.

Continental außergewöhnlich stark

Continental erreichte sowohl im kurz- wie auch im mittelfristigen Modus Aufwärtstrends. Technische Analysten zeigten sich zudem begeistert, dass die Aktie ein neues 6-Monats-Hoch markierte. Dies gilt als Aufbruchsignal. Binnen des vergangenen Jahres hat die Aktie zudem erstmals ein Plus erreicht, den längerfristigen Abwärtstrend also beendet.

Dies führt inzwischen auch dazu, dass Bankanalysten den Daumen heben. Immerhin stufen inzwischen 40 % die Aktie von Continental als Kaufwert ein. 55 % haben die Continental auf „Halten“ eingestuft. Lediglich 5 % sagen „Verkaufen“.

Relativ gesichert ist die Aktie zudem durch einen charttechnischen Boden in Höhe von 190 Euro. Werden jetzt auch noch 200 Euro überwunden, dann ist die Continental endgültig im grünen Bereich, meinen technische Analysten und erwarten weitere Gewinne.

Ds ist meine Werbung

Ein Beitrag von Frank Holbaum.