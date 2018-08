Continental: Neue Struktur im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Im Zuge der Vorlage der Halbjahreszahlen gab es von Continental auch nochmal Hinweise auf die zukünftige geplante strategische Aufstellung. Das heißt dann bei Continental, dass man sich „für die Mobilität der Zukunft“ neu aufstellt. Was bedeutet das konkret? Wie bereits im Juli kommuniziert will sich Continental in einer Holding Struktur aufstellen (die „Continental Group“ als Dachmarke). Diese Holding soll dann durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.