Continental: Die Nachfrage nach innovativer Elektronik ist ungebrochen groß!

Conti hat das 1. Quartal 2017 mit einem Umsatzwachstum von 11,7% auf 11 Mrd € abgeschlossen. Dazu beigetragen haben das Wachstum der Automotive Group sowie das Geschäft mit Reifen. Die Nachfrage nach innovativen Elektronik und Softwarelösungen für sicheres und intelligentes Fahren ist ungebrochen groß. Die Auftragseingänge legten auf über 9,5 Mrd € zu. Im Bereich Elektromobilität fährt Conti vorne mit. In den vergangenen Jahren wurden in dieses Zukunftsfeld mehr als 1 Mrd € investiert.

Die Belastungen aus steigenden Rohmaterialpreisen nahmen zu

Das profitable Wachstum außerhalb der Automobilindustrie ist ein wichtiger Teil der Strategie. Der Anteil am Umsatz mit Industriekunden und Endverbrauchern soll schrittweise in Richtung 40% steigen. Die große Nachfrage nach Pkw- und Lkw-Reifen sowie nach Produkten der ContiTech-Bereiche Mobile Fluid Systems und der Benecke-Kaliko-Gruppe haben für ein erfreuliches Wachstum in der Rubber Group gesorgt. Gleichzeitig nahmen die Belastungen aus steigenden Rohmaterialpreisen zu.

Auch für das 2. Quartal rechnet Conti mit steigenden Rohmaterialkosten. Deren Ergebnisbelastung sollte sich jedoch im 2. Halbjahr durch Preisanpassungen abschwächen. ContiTech hat seine Strategie des Wachstums durch Zukäufe fortgesetzt, um den Marktanteil für Luftfedern und Luftfedersysteme im Schienenverkehr auszubauen. Zudem soll das Geschäft mit Materialien für Oberflächen gestärkt werden.

