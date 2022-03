Continental Mills-Aktie: Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

BENTONVILLE (dpa-AFX) – Continental Mills, Inc. ein Familienunternehmen, das Frühstücks-, Back- und Snackmarken herstellt, hat eine einzelne Charge der Great Value Buttermilch Pfannkuchen- und Waffelmischung wegen möglicher Verunreinigungen durch Fremdkörper zurückgerufen, teilte die US Food and Drug Administration mit. Das betroffene Produkt wurde in den Vereinigten Staaten über Walmart-Filialen vertrieben.

Continental Mills hatte letzte Woche einen Rückruf von Kroger Buttermilk-Pfannkuchen- und Waffelmischungen,



