Continental Materials: Jetzt könnte alles passieren

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Continental Materials, die im Segment "Bauprodukte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse NYSEAmerican mit 16,84 USD.Continental Materials haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental Materials liegt bei einem Wert von 13,39. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Electrical Equipment" (KGV von 60,11) unter dem Durschschnitt (ca. 78 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Continental Materials damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

Weiterlesen...