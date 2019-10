Continental: Der Kurs spielt verrückt!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die kurzweiligen, heftigen Kurskapriolen in Aktien der Continental AG (WKN: 543900) am Dienstag wurden ausgelöst durch eine Meldung, derzufolge der Automobilzulieferer-Konzern nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Restrukturierungsrückstellungen im abgeschlossenen dritten Quartal verbuchen möchte. Seit dem am frühen Nachmittag markierten Xetra-Tagestief bei 118,02 Euro erholen sich Continental-Aktien bis zum Handelsschluss deutlich.

Dass die Continental-Aktie nach dem ersten Sell-Off heute so schnell wieder hochgekauft wird und danach glatt zu einer Intraday-Rallye ansetzt, die das Papier auf bis zu 123,92 Euro führt, kann von Anlegern als ermutigendes Signal gewertet werden. Nach wie vor ist das DAX-Papier im Abwärtstrend gefangen angesichts der sich zuletzt eingetrübten Perspektiven der Automobilbranche. Für einen etwaigen Trendwechsel sollten sich Anleger an der trendweisenden 200-Tage-Linie bei aktuell 129,05 Euro orientieren.

Für das zweite Quartal berichtete Continental einen Umsatz von 11,3 Milliarden Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 868 Millionen Euro (ber. EBIT-Marge 7,8%). Im dritten Quartal lag der Umsatz des weltweit führenden Automobilzulieferers gemäß vorläufiger Zahlen bei 11,1 Milliarden Euro bei einer deutlich schwächeren bereinigten EBIT-Marge von 5,6%.

Der Continental-Konzern plant seine Ergebnisse zu den ersten 9 Monaten am 12. November zu veröffentlichen.