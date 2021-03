Continental: Kommt jetzt der nächste Angriff auf das Jahreshoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Das Jahreshoch konnte von Continental ISIN: DE0005439004 am 08. März mit einem Kurs von 130,85 Euro notiert werden und danach ging es steil bergab. Nach dem Tief am letzten Freitag bei 112,30 Euro begann eine Gegenwehr, der an der aufsteigenden 100-Tage-Linie die Kraft ausging. Schafft es Continental zu Beginn der neuen Handelswoche über diese Hürde, könnte das bei der Fortsetzung des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



