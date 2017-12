Continental: Kommt es nun zum Ausbruch nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

die Aktie von Continental hatte zuletzt prächtige Zeichen gesetzt. Nun ging es am Donnerstag zwar etwas gemächlicher zu, dennoch stehen die Aussichten für die Aktie auf Kursgewinne von mehr als 30 % sehr gut. Dies jedenfalls ist die Meinung von charttechnischen Analysten, die dem Wert angesichts der jüngst erreichten Zwischenhochs sogar zutrauen, ein neues Allzeithoch aufzustellen. Im Detail: Die Aktie hatte innerhalb von einer Woche nur 1,3 % hinzugewonnen. Übergeordnet betrachtet ist der Wert jedoch immer noch in einem langfristigen Aufwärtstrend. Die Kurse sind binnen zweier Wochen sogar um 2 % nach oben geklettert. In vier Wochen war es um 4,3 % nach oben gegangen. Stark jedoch wird das Bild erst, wenn Investoren ihren Blick auf die bisherigen Tops richten. Das 1-Jahres-Hoch bei 227,75 Euro vom 19. Dezember ist lediglich wenige Cent entfernt. Darüber befindet sich bei 230,59 Euro das aktuelle Allzeithoch, das am 16. März 2015 erzeugt worden war. Auch bis dahin fehlen weniger als vier Euro. Darüber hätte die Aktie keine Widerstände mehr, die noch geknackt werden müssten, heißt es. Deshalb könne es im scharfen Aufwärtslauf durchaus schnell bis auf 300 Euro nach oben gehen. Dies wiederum entspräche einem Kurspotenzial von mehr als 30 %. Nach unten hin wird der Wert zumindest durch die Unterstützung bei 200 Euro geschützt. Insofern sollte es nicht zu einem Test des 6-Monats-Tiefs bei 187,93 Euro vom 29. Juni kommen.

Wirtschaftlich betrachtet gab es keine wesentlichen neuen Nachrichten, die aktuell den Kurs treiben könnten. Weiterhin sind 80 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen halten und 5 % plädieren für einen Verkauf. Die Stimmung ist demnach sehr gut.

Technische Analysten: Starker Trend

Auch technische Analysten sehen die Aktie von Continental im Aufwärtstrend. Denn: Die Trendsignale sind in allen infrage kommenden zeitlichen Dimensionen grün gefärbt. Bei einem Abstand von gut 10 % zum GD200 gibt es zudem ein komfortables Sicherheitspolster. Es liegt ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.