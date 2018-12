Continental: Jefferies entzieht der Aktie die Kaufempfehlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Leonhard Kringel, dass es bei Continental derzeit alles andere als erfreulich aussieht. Hier sein Fazit:

Der Stand! Experten haben aktuell ihre Kaufempfehlung für Continental zurückgezogen, was den Wert weiter in Bedrängnis bringt. Die Entwicklung! Die Analysten von Jefferies haben in einer aktuellen Studie ihre Kaufempfehlung für den Zulieferer zurückgezogen und stimmen nun für „Hold“. Auch das Kursziel wurde von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.