Continental: Jahresausblick 2018

Für die Aktie des Autozulieferers Continental könnten in 2018 schwere Zeiten anbrechen. Der anhaltende Wettbewerbsdruck in der Auto-Zuliefererindustrie und der sich beschleunigende technologische Wandel dürften die Hannoveraner in den kommenden Jahren vor erhebliche Herausforderungen stellen.

In 2017 blieb der Konzern vorerst auf der Erfolgsspur. Mit einem Umsatzplus von acht Prozent auf rund 44 Milliarden Euro verharrte das Unternehmen auf Wachstumskurs. Für das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Martin Jacobsen.