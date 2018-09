Continental: Größere Aktionäre im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie fällt und fällt und steht in der Nähe des 12-Monats-Tiefs. Auf Jahres-Sicht hat das Papier derzeit rund 26% verloren. Aber es gab auch Käufer. So gab es eine recht interessante Stimmrechtsmitteilung vom Unternehmen. Demnach ist das Investment-Vehikel „Harris Associates Investment Trust“ mit Sitz in Boston/Massachusetts (USA) bei Continental eingestiegen. Da dabei die meldepflichtige Marke von 3% überschritten wurde, wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.