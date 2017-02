Continental: Die Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

häufig gilt an der Börse: Buy the rumor, sell the fact! Wenn Sie diesen Investmentansatz verfolgen, sollten Sie einen Einstieg bei Continental in Betracht ziehen. Denn seit einiger Zeit verdichten sich die Anzeichen, dass bei dem Autozulieferer eine Neustrukturierung des Geschäfts ansteht, von der die Kurse der Anteilsscheine tendenziell profitieren dürften.

Aufteilung unzweifelhaft sinnvoll

Immer häufiger machen am Markt Gerüchte die Runde, wonach der Konzern vor einer strukturellen Veränderung steht, die unzweifelhaft sinnvoll wäre. Konkret geht es um eine Abtrennung des Reifensegments vom Geschäft mit Autotechnik. Ein Herauslösen des Gummisektors könnte – je nach konkreter Ausgestaltung – zwischen 3 und 5 Mrd. Euro in die Kasse der Hannoveraner spülen, die für den Aufbau der neuen Sparte rund um den Bereich „Elektro-/Roboter-Autos“ benötigt werden.

Aus dem gegenwärtigen freien Cashflow kann Continental diese Investitionen nicht stemmen. Hinzu kommt, dass aus den beiden Segmenten nahezu keine Synergieeffekte entstehen. Im momentanen Umfeld dürfte der Autozulieferer für sein Reifengeschäft einen guten Verkaufspreis erzielen, zumal man den Sektor nicht verramschen muss.

Für Anleger, die von einer weiterhin florierenden Autokonjunktur ausgehen, ist die Aktie von Continental somit hochinteressant. Allerdings sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass aus technischer Sicht aktuell mehr auf nachgebende als auf anziehende Notierungen hindeutet.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

