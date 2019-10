Continental Foods geht die größten Missstände in der Hühnermast an

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Berlin (ots) - Continental Foods (Erasco, Heiße Tasse) wird seineTierschutzanforderungen für Masthühner europaweit anheben. DerLebensmittelhersteller hat sich nach Gesprächen mit denTierschutzorganisationen Albert Schweitzer Stiftung für unsereMitwelt (Deutschland), GAIA (Belgien) und anderen verpflichtet, dieKriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative zu erfüllen. Bis 2026wird das Unternehmen daher an allen Standorten für alleHühnerfleischprodukte unter anderem auf weniger überzüchtete Rassenoder Hybridlinien umstellen. Als eines der führenden UnternehmenEuropas sendet Continental Foods damit ein deutliches Signal für mehrTierschutz an die Branche.»Wir freuen uns, dass Continental Foods mit seiner ZusageVerantwortung für die Bedingungen in der Tierhaltung übernimmt«, sagtMahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung. »Diegesetzlichen Mindeststandards sind leider völlig unzureichend. IndemUnternehmen die Kriterien unserer Masthuhn-Initiative erfüllen,wirken sie immerhin den schlimmsten Missständen in der Hühnermastentgegen. An diesem überfälligen Schritt arbeiten bereits einige dergrößten Unternehmen in der Lebensmittelwirtschaft mit, z. B. Nestlé,die Compass Group und sogar Kentucky Fried Chicken.«Zu den wichtigsten Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiativezählt das Verbot extrem schnell wachsender Zuchtlinien, da dieseTiere fast immer unter Gesundheitsproblemen leiden. Außerdem erhaltendie Tiere mehr Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten als gesetzlichvorgeschrieben sowie natürliches Licht in den Ställen. Ebenfallsverboten ist es zum Beispiel, Tiere für die Betäubung vor derSchlachtung kopfüber aufzuhängen, da sie dies enorm stresst. DieBetäubungsmethode muss zudem zuverlässiger als üblich sein.Die Europäische Masthuhn-Initiative wurde von der AlbertSchweitzer Stiftung und rund 30 weiteren Tierschutz- undTierrechtsorganisationen ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist dieflächendeckende Umsetzung höherer Mindeststandards für sogenannteMasthühner in ganz Europa. Insgesamt haben sich bereits rund 200Unternehmen aus den USA und Europa dazu verpflichtet, die Kriteriender Masthuhn-Initiative zu erfüllen. Unter ihnen sind Unilever, Dr.Oetker, IKEA, Frosta und Aramark.Da eine großflächige Umstellung besonders der Zuchtlinien mehrereJahre dauert, haben die Unternehmen bis 2026 Zeit, alle Kriterien zuerfüllen. Die Einhaltung der Standards wird regelmäßig durchunabhängige Kontrollen sichergestellt.Mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative erfahren Sie aufhttps://masthuhn-initiative.de.Die offizielle Selbstverpflichtung von Continental Foods findenSie hier: https://continentalfoods.eu/page/going-sustainable-growthDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sieauf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zureduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern.Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigtAlternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell